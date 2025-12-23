23 de diciembre de 2025 Inicio
Venezuela sancionó una ley que castiga con 20 años de cárcel a quien apoye la campaña militar de EEUU

La nueva normativa fue aprobada en el contexto de un creciente aumento en las tensiones entre ambos países. Washington ya asesinó a 106 personas en sus ataques a supuestas narcolanchas, incautó dos buques petroleros y se encuentra persiguiendo a un tercero.

El presidente venezolano Nicolás Maduro castigará con veinte años de prisión a quien apoye a Estados Unidos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro castigará con veinte años de prisión a quien apoye a Estados Unidos.

El Parlamento de Venezuela aprobó este martes una ley para penalizar con hasta veinte años de prisión a aquellas personas que desde el territorio nacional promuevan o respalden la campaña militar de Estados Unidos contra el régimen local de Nicolás Maduro.

Desde que Estados Unidos inició esta campaña militar en septiembre, ya fueron asesinadas 106 personas.
La iniciativa fue aprobada de manera unánime por el chavismo, que tiene mayoría propia en la Asamblea Nacional, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otros grupos afines al régimen de Maduro. Esta nueva normativa es una amenaza directa a aquellos ciudadanos que respalden abiertamente la campaña militar que lleva adelante Washington contra Caracas, en la que ya fueron asesinadas 106 personas en los ataques en aguas internacionales y dos buques petroleros fueron incautados por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas.

“Desde 2024 hemos tenido también una represión jurídica, es decir, se ha reforzado una arquitectura legal contraria a los principios de la Constitución para profundizar el clima de represión interna, inhibir la crítica, acallar las voces disidentes y evitar a toda costa que la gente hable del conflicto político”, aseguró Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educacion-Acción en Derechos Humanos (Provea), en diálogo con el medio TN.

Esta normativa, que busca evitar el apoyo a la campaña militar estadounidense para forzar la salida de Maduro en Venezuela, no fue la única que se aprobó durante este martes. Además, el Parlamento dio luz verde a la "Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y Otros Actos Ilícitos Internacionales".

La última ley mencionada se redactó en el contexto de que las Fuerzas Armadas norteamericanas ya incautaron dos buques petroleros venezolanos y se encuentran en la persecución de un tercero. Esta normativa advierte que toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje que afecten la navegación incluida la intercepción de naves u otros actos ilícitos internacionales (...) será sancionada con prisión de 15 a 20 años".

Además, esta normativa establece el pago de una multa equivalente a u$s1.2 millones y la confiscación de todos los bienes personales.

Nuevo ataque de Estados Unidos a una lancha cerca de las costas de Venezuela

Estados Unidos atacó este jueves a una embarcación que, según las acusaciones de Washington, trasladaba drogas hacia su país y se encontraba cerca de las costas de Venezuela. El bombardeo fue confirmado por el Comando Sur norteamericano mediante su cuenta oficial de la red social X y, de esta manera, las víctimas fatales ya ascendieron a 106 desde que la Casa Blanca inició la campaña militar contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción", aseguró el Comando Sur de los Estados Unidos en la publicación en redes sociales, en donde también compartió un video en el que se observa el momento exacto del bombardeo a la supuesta narcolancha.

Además, el presidente estadounidense Donald Trump le lanzó una nueva amenaza a su par venezolano Nicolás Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerse el duro", dijo el mandatario norteamericano tan solo un día después del último ataque ordenado por Washington a una embarcación que navegaba cerca del mencionado país sudamericano.

Trump suspendió sus breves vacaciones por el receso navideño para anunciar que intensificará su campaña contra el gobierno venezolano, en coincidencia con el segundo día de persecución a un barco petrolero venezolano sancionado y que, según Washington, integra una "flota clandestina". Acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el presidente aseguró que el buque navega con una bandera falsa y que enfrenta una orden judicial para su incautación. "Está avanzando y terminaremos capturándolo", cerró el mandatario.

