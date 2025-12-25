IR A
Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

El exfutbolista festejó con su prometida y su hija en Suiza y la conductora cruzó el Río de La Plata junto a sus hijos y su hermana. Se saludaron por Instagram.

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Maxi López y Wanda Nara volvieron juntos a la escena mediática nacional por la última temporada de MasterChef Celebrity conducida por la modelo donde el exfutbolista compite por el premio. Para esta Navidad, ambos decidieron viajar fuera del país con sus respectivas familias, pero se saludaron públicamente por Instagram.

Maxi López, Daniela Christiansson y su hija, Elle.
Maxi López contó cómo conoció a Daniela Christiansson y bromeó: "Más fría la sueca"

El ex jugador de fútbol viajó a Suiza para pasar la Noche Buena con su prometida embarazada, la modelo europea Daniela Christiansson, y su hija Elle. "¡El año que viene se suma Lando a la foto!", celebró Maxi López en sus historias.

“Hoy brindamos por la familia que somos y por la familia que se viene. Última Navidad con 4 hijos con Lando en camino”, sostuvo el participante de MasterChef Celebrity en la descripción de la foto.

En los comentarios de la misma publicación, su expareja le deseó feliz Navidad desde Sudamérica. La empresaria cruzó el Río de La Plata con los tres hijos de ambos para pasar la fecha festiva en Uruguay con su novio Martín Migueles, su hermana Zaira con sus hijos y los padres de ambas, Andrés Nara y Nora Colosimo.

Saludo Wanda Nara Maxi López

En oposición a la Navidad fría de Suiza, la familia Nara pasó la Noche Buena en Uruguay con temperaturas máximas de 30° y asado como menú festivo. Las hijas que la actriz tiene con el futbolista Mauro Icardi, Francesca e Isabella, se quedaron en Argentina con su padre por decisión del Poder Judicial.

Desde temprano, la influencer compartió escenas de su 24 de diciembre en Punta del Este: sus hijos con Migueles, uno de ellos en la parrilla, la mesa con platos fríos con la leyenda "MasterChef Wancook" y la cartera que le regaló Papa Noel.

"Gracias Santa", publicó este jueves junto a un video de Migueles jugando en la pileta con uno de sus hijos.

