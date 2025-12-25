En su primera Navidad, el papa León XIV envió un mensaje al mundo en 10 idiomas Durante la misa, el sumo pontífice pidió paz y respeto por la dignidad humana. Además, envió su saludo de Navidad Urbi et Orbi desde el Vaticano: "Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias". Por + Seguir en







El video del Papa hablando en 10 idiomas se viralizó en redes sociales.

En su primera Navidad, el papa León XIV envió un mensaje al mundo en 10 idiomas: "Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias". También pidió paz y respeto por la dignidad humana.

Durante su mensaje, el sumo pontífice afirmó que "Dios se hace niño para mostrar el valor infinito de cada vida" y alertó sobre "una economía distorsionada que induce a tratar a los hombres como mercancía".

En la liturgia de la Misa, frente a más de 6 mil fieles, expresó "alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro Salvador ha nacido en el mundo. Hoy, desde el cielo, ha descendido la paz sobre nosotros".

El Papa León XIV envió su saludo de Navidad Urbi et Orbi en 11 idiomas desde el Vaticano #cristalinaestereo #sistemainformativoINRAI pic.twitter.com/o52YFODPcz — Cristalina Estéreo (@cristalinafm) December 25, 2025 León XIV pidió una tregua global por Nochebuena En un diálogo con periodistas en las escalinatas del complejo de jardines de Villa Barberini, en la localidad italiana de Castel Gandolfo, el sumo pontífice relanzó su pedido de respetar unas 24 horas de cese de conflictos en todo el mundo durante la celebración de la Navidad. "Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz", dijo el Papa este miércoles.

"Realmente, entre las cosas que me causan mucha tristeza en estos días es el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad", aseguró León XIV, horas después de que se reportaran ataques masivos rusos que golpearon con severidad diversas regiones de Ucrania, en el marco de la guerra que llevan adelante ambos países y que está próxima a cumplir cuatro años desde su inicio. "Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo", repitió el sumo pontífice.

El sucesor de Francisco, que está viviendo su primera Navidad al mando del Vaticano, también se refirió al conflicto en Medio Oriente entre el Estado de Israel y los palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. En este sentido, destacó el cese al fuego alcanzado meses atrás y el hecho de que en los territorios arrasados se puedan llevar adelante los festejos de Navidad, a pesar de la devastadora situación en el territorio.