Estados Unidos amenazó a Venezuela y aseguró que intensificará su campaña militar: "Maduro es un fugitivo"

Durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solicitada por Venezuela a raíz de la incautación de los buques petroleros, la delegación norteamericana aseguró que el comercio del crudo financia operaciones del narcotráfico.

Estados Unidos volvió a amenazar a Venezuela y aseguró que le impondrá sanciones "al máximo" para privar al régimen de Nicolás Maduro de los recursos económicos obtenidos a partir del petróleo y que, según la Casa Blanca, financian al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua, dos organizaciones criminales dedicadas al comercio ilícito de sustancias prohibidas.

"Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cartel de los Soles, designado como organización terrorista por Estados Unidos, junto con el Tren de Aragua", dijo Mike Waltz, el embajador norteamericano ante las Naciones Unidas , durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada este martes.

El encuentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue solicitado por Venezuela a raíz de la incautación de dos buques petroleros en el mar Caribe por parte de Washington. Maduro envió una carta a los países miembros de la ONU en la que denunció "agresiones continuas de Estados Unidos" y advirtió que el bloqueo económico al país sudamericano afectará a la totalidad del mercado energético mundial y a las naciones más vulnerables.

"Se trata de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico. Pero no se trata solo de Venezuela, la ambición es continental", lanzó el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada. "Nos quieren divididos para conquistarnos por pedazos" , agregó.

La diplomacia norteamericana respondió que "Maduro es un fugitivo de Estados Unidos". "Los petroleros sancionados operan como principal fuente de ingresos de Maduro y el Cartel de los Soles , que además invita a grupos terroristas como Hezbolá, el régimen iraní y las milicias, como el ELN y las disidencias de las FARC, a operar libremente en su país. La capacidad de Maduro de vender el petróleo le permite mantenerse en el poder y llevar a cabo estas actividades narcoterroristas. El pueblo de Venezuela merece algo mejor", sostuvo Waltz.

Si bien en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se llegó a ningún acuerdo para frenar la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, este encuentro internacional significó el primero que realizó la diplomacia para buscar una salida pacífica al conflicto.

Durante el debate, Rusia aseguró que Washington hundió al hemisferio occidental en el caos. "Las consecuencias de este comportamiento de cowboy de Estados Unidos serán catastróficas. No es puntual, sino un modelo para hacer intervenciones en otros países", dijo Vasili Nebenzia, una postura que también contó con el apoyo de China. Ambas naciones respaldaron al régimen de Maduro y le pidieron a la Casa Blanca que levante las sanciones contra Venezuela.

Por su parte, el Reino Unido afirmó que la intención de Maduro de mantenerse en el poder “carece de legitimidad” y denunció la falta de transparencia en las elecciones presidenciales de julio de 2024, sobre las que, 18 meses después, todavía no se tienen resultados oficiales publicados.

Por último, una serie de países instaron por una salida pacífica al conflicto. Uno de ellos fue Chile, que, bajo su representante Paula Narváez, aseguró que se observa "con preocupación el despliegue de operaciones militares que puedan desestabilizar la región".

"Chile no reconoce la legitimidad del actual régimen de Nicolás Maduro. El escenario de tensiones no nos hace olvidar el deterioro de las instituciones democráticas y la crisis migratoria. Pero Chile advierte que la escalada de un conflicto armado tendría consecuencias humanitarias devastadoras. Los desafíos de Venezuela no tienen una solución militar", sostuvo Narváez. Esta postura fue ratificada por Colombia y Brasil, quienes pidieron la resolución mediante el diálogo. Incluso, la delegación brasileña se ofreció como sede para llevar adelante las negociaciones de paz, una idea que también fue propuesta esta semana por México.

Estados Unidos volvió a atacar una lancha cerca de Venezuela: ya son 106 los muertos

Estados Unidos atacó este lunes a una embarcación que, según las acusaciones de Washington, trasladaba drogas hacia su país y se encontraba cerca de las costas de Venezuela. El bombardeo fue confirmado por el Comando Sur norteamericano mediante su cuenta oficial de la red social X y, de esta manera, las víctimas fatales ya ascendieron a 106 desde que la Casa Blanca inició la campaña militar contra el régimen de Nicolás Maduro.

Con este último ataque, ya son 106 los muertos en 29 operaciones similares que realizó Estados Unidos desde que la Casa Blanca inició en septiembre esta campaña militar contra las bandas del crimen organizado que trasladan drogas a su país y que, según las acusaciones de Washington, están lideradas por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Las autoridades norteamericanas no aportaron pruebas de la carga de las embarcaciones ni la identidad de sus tripulantes en ninguno de estos bombardeos.

"Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción", aseguró el Comando Sur de los Estados Unidos en la publicación en redes sociales, en donde también compartió un video en el que se observa el momento exacto del bombardeo a la supuesta narcolancha.