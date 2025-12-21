21 de diciembre de 2025 Inicio
Venezuela denunció el secuestro de un tercer buque petrolero y acusó a Estados Unidos de piratería

El gobierno de Nicolás Maduro anticipó que llevará el caso a organismos multilaterales. Washington justificó el operativo por presunto comercio ilícito.

Por
El gobierno de Venezuela denunció el “robo y secuestro” de un tercer buque petrolero que transportaba crudo venezolano, y acusó a Estados Unidos de haber ejecutado la operación en aguas internacionales.

Interceptaron un tercer buque petrolero en la costa de Venezuela.
Estados Unidos interceptó un tercer buque petrolero cerca de la costa de Venezuela

La denuncia fue difundida a través de un comunicado firmado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en el que Caracas aseguró que efectivos militares estadounidenses interceptaron un buque privado y provocaron la “desaparición forzada” de su tripulación. Según el texto oficial, el hecho constituye un “grave acto de piratería” y una violación de la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y principios básicos del derecho internacional.

El gobierno venezolano calificó la acción como parte de un “modelo colonialista” impulsado por Washington y sostuvo que el país continuará con su estrategia de crecimiento económico y el desarrollo de su industria de hidrocarburos “de manera independiente y soberana”.

En ese marco, Caracas anticipó que ejercerá “todas las acciones correspondientes”, incluida la denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos multilaterales, además de gestiones diplomáticas ante distintos gobiernos. “Los responsables responderán ante la justicia y la historia”, advirtió el comunicado.

Desde Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la detención de un petrolero que había operado recientemente en Venezuela. Según afirmó, la Guardia Costera actuó con apoyo del Departamento de Guerra para frenar un “movimiento ilícito de petróleo sancionado”, que, según Washington, estaría vinculado al financiamiento del narcoterrorismo en la región. Estas declaraciones fueron rechazadas por el gobierno venezolano.

En la misma línea, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos continuará con operaciones de interceptación marítima en el marco de la denominada “Operación Lanza del Sur”, con el objetivo de desarticular redes criminales vinculadas al tráfico ilícito.

