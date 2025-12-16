Ucrania hundió un submarino ruso con unos nuevos drones subacuáticos

La ofensiva ocurrió en la ciudad de Nororosíisk, ubicada en la costa oriental del mar Negro, una zona estratégica para las operaciones militares y económicas de ambos países.

Por primera vez, Ucrania atacó a un submarino ruso en el Mar Negro con unos nuevos drones subacuáticos reciéntemente incorporados a sus fuerzas armadas. Esta ofensiva inédita en el conflicto bélico que está próximo a cumplir cuatro años sucedió en la ciudad de Nororosíisk, ubicada al suroeste de Rusia , y un punto estratégico para las operaciones tanto militares, como económicas, de ambos países.

Si bien el ataque sucedió el pasado lunes, recién fue confirmado este martes por el vocero de la Marina ucraniana, Dmitró Pletenchuk , quien precisó que tan solo dos submarinos rusos equipados con misiles Kalibr siguen funcionales en el mar Negro tras la ofensiva con los drones subacuáticos que provocó daños graves a un submarino de clase Kilo. En esta operación también formó parte el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Según el SBU, l a embarcación, con un valor de entre 400 y 500 millones de dólares y equipada con cuatro misiles Kalibr, fue golpeada por un nuevo dron ucraniano, el Sub Sea Baby, que le provocó “daños críticos”.

Aunque el Ejército ruso negó que haya sucedido tal ataque, un video geolocalizado y difundido por el SBU muestra una gran explosión dentro del puerto al lado de varios barcos atracados.

Pletenchuk aseguró que el ataque con los drones subacuáticos requirió una enorme preparación estratégica para debilitar al bando ruso en el puerto de Novorosíisk, en la costa oriental del mar Negro, una zona clave para las operaciones económicas y militares de ambos países.

Desde 2024, Rusia sustituyó a Crimea como la principal base, después de que los ucranianos hundieran con drones y misiles un tercio de la flota rusa del mar Negro, incluido el crucero lanzamisiles 'Moskvá'. Moscú ya había perdido un submarino que estaba siendo sometido a reparaciones por el impacto de misiles ucranianos en la ciudad de Sebastopol, en septiembre de 2023 y agosto de 2024.

Aunque la dimensión de los daños sufridos por el submarino todavía se desconoce, el ataque ejemplifica la estrategia ucraniana de recurrir a medidas de guerra asimétrica. La idea es destruir las capacidades clave de Rusia para socavar su capacidad de librar la guerra, pese a su ventaja en recursos y equipos militares.

Por último, la capacidad ucraniana de repeler a la flota rusa del mar Negro garantiza que funcione la ruta comercial que parte de los puertos de Odesa, una fuente de ingresos crucial durante la guerra.