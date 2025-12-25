25 de diciembre de 2025 Inicio
Una niña de 12 años recibió una bala perdida en Navidad: está internada en grave estado

La menor fue ingresada durante la madrugada al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía con un herida de bala en la cabeza, para luego ser trasladada al Sanatorio de la Trinidad de la misma localidad bonaerense. Se encuentra en terapia intensiva.

La niña fue trasladada a las 6 de la mañañan al centro médico. 

Una niña de 12 años se encuentra internada en grave estado en el Sanatorio de la Trinidad, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, luego que fuera impactada en su cabeza por una bala perdida durante los festejos por la Navidad.

La menor, identificada como Angelina, ingresó en horas de la madrugada al Hospital San Juan de Dios, para luego ser trasladada al segundo centro donde está en terapia intensiva y lucha por su vida.

El informe policial confirma que el hecho ocurrió en el barrio Villa Sarmiento, partido de Morón. Según las declaraciones realizadas por el padre al llegar al centro médico, ellos estaban en la calle Pedro Castelli al 300, entre Madero y Segurola, cuando su hija recibe una bala perdida en la cabeza.

“La médica que la asiste en un primer momento confirma que la menor tiene un proyectil en la parte posterior del cráneo con orificio de entrada y sin salida. Permanece internada en estado crítico”, informó la periodista de C5N Yanina Álvarez en el programa La Mañana.

Por su parte, el cronista Alejandro Moreyra, rúbrica la información desde la puerta del Sanatorio de La Trinidad y agrega que la menor ingresó a las 6 de la mañana al hospital San Juan de Dios y luego trasladada al segundo centro médico.

"El hecho ocurrió a 10 cuadras de donde nos encontramos y es un lugar que está a la vera de la autopista del Acceso Oeste. La doctora que se encargó de determinar lo ocurrido señaló la menor recibió el proyectil en la nuca. La comisaría 5ta de Villa Sarmiento investiga si se puede determinar el accionar de la persona que disparó y tratar de identificarla para detenerla", completó el periodista de C5N.

