22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso y sospechan de agentes ucranianos

Fanil Sarvárov murió al estallar una mina magnética colocada en su vehículo. El Kremlin investiga el ataque y apunta a los servicios de inteligencia de Ucrania.

Por
Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso

Fanil Sarvárov, uno de los principales estrategas del Ejército ruso, murió este lunes en un atentado tras la explosión de un artefacto explosivo colocado en su automóvil en el sur de Moscú. El hecho fue confirmado por el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Es la primera vez que Ucrania utilizó drones subacuáticos para atacar la flota rusa del mar Negro.
Te puede interesar:

Ucrania hundió un submarino ruso con unos nuevos drones subacuáticos

El ataque ocurrió en la calle Yásenevo, a pocos metros del domicilio del militar. Según la investigación preliminar, una mina magnética fue adherida en la parte de abajo del vehículo. Sarvárov alcanzó a recorrer algunos metros desde el lugar donde había estacionado antes de que la carga detonara y provocara su muerte.

La portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, informó que se abrió una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de explosivos. Mientras avanzan las pericias forenses y el análisis de las cámaras de seguridad, la principal línea de investigación apunta a la participación de los servicios de inteligencia de Ucrania.

Sarvárov era considerado un objetivo de alto valor dentro de la estructura militar rusa. Nacido en 1969, había participado en las guerras de Chechenia y Siria y desde 2022 figuraba en el sitio ucraniano Mirotvorets, que identifica a quienes considera enemigos de Kiev.

El asesinato se suma a una serie de ataques selectivos contra altos mandos rusos desde el inicio de la invasión a Ucrania. En los últimos años, Kiev reivindicó operaciones similares que derivaron en la muerte de oficiales de alto rango, entre ellos los tenientes generales Yaroslav Moskalik e Ígor Kirílov.

El presidente Vladímir Putin fue notificado de inmediato sobre el atentado. El mandatario ya había cuestionado en otras oportunidades a los servicios de seguridad por las fallas en los protocolos de protección de la cúpula militar, que quedó expuesta incluso dentro de Moscú.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/El_Ciudadano/status/2003110430638477822?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2003110430638477822%7Ctwgr%5E99aad16f8f5d945a23a7a91b22c9ca4cd99e3dad%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-7420470001585066655.ampproject.net%2F2510081644000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, junto a Friedrich Merz, Canciller alemán.

Volodímir Zelenski llegó a Berlín para seguir acumulando apoyos en las negociaciones de paz con Rusia

Donald Trump junto a Kristi Noem.

El gobierno de Trump ofrece u$s3.000 y un pasaje de avión a inmigrantes que quieran autodeportarse

Además de la pena, los militares condenados deberán pedir disculpas públicas, pagar una multa de u$s376.000 y una indemnización de u$s10.000 para cada una de las familias afectadas.

Ecuador: 11 militares condenados a casi 35 años de prisión por la desaparición y muerte de menores

Donald Trump refuerza su cerco sobre Nicolás Maduro.

Donald Trump anunció una nueva clase de buques de guerra que llevarán su nombre

La Justicia de Estados Unidos explicó la eliminación de una foto de Donald Trump de documentos del caso Epstein

La Justicia de Estados Unidos explicó la eliminación de una foto de Donald Trump de documentos del caso Epstein

Venezuela denunció el secuestro de un tercer buque petrolero y acusó a Estados Unidos de piratería

Venezuela denunció el secuestro de un tercer buque petrolero y acusó a Estados Unidos de piratería

Rating Cero

Chano Charpentier.
play

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Julián Arellano y María Sol Messi.

La hermana de Lionel Messi se casará con un técnico del Inter Miami en Rosario

Cerca de las 00hs se observó un cambio en su comportamiento, reveló el comunicado de AAGM

"Prepotente": los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

Mauro Icardi con Francesca e Isabella en Turquía.
play

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi "sigue siendo deudor" porque no pagó la totalidad de la cuota alimentaria

Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

El momento en que Carina Zampini tuvo un tenso cruce con una fan: "¿Y ahora qué hago?"

Ahora, llegó a la gran N roja, una película coreana que es furor en este sitio de streaming, se trata de El gran diluvio. Las producciones coreanas tienen algo especial, y no es casualidad. La mezcla precisa de calidad técnica y una estructura narrativa distinta -en la que es fácil pasar de la risa al llanto, como en la serie El juego del calamar.
play

Cuál es la trama de El Gran Diluvio, la película coreana que sorprende en Netflix y es lo más visto

últimas noticias

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso y sospechan de agentes ucranianos

Hace 11 minutos
Axel Kicillof encabezó un encuentro del MDF.

Axel Kicillof volvió a cargar contra Javier Milei y llamó a "construir una alternativa nacional"

Hace 15 minutos
 La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

Cuál es el ingreso necesario para formar parte del 10% de las familias más ricas de la Argentina

Hace 1 hora
Donald Trump junto a Kristi Noem.

El gobierno de Trump ofrece u$s3.000 y un pasaje de avión a inmigrantes que quieran autodeportarse

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 23 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 23 de diciembre

Hace 1 hora