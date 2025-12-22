Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso y sospechan de agentes ucranianos Fanil Sarvárov murió al estallar una mina magnética colocada en su vehículo. El Kremlin investiga el ataque y apunta a los servicios de inteligencia de Ucrania. Por + Seguir en







Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso

Fanil Sarvárov, uno de los principales estrategas del Ejército ruso, murió este lunes en un atentado tras la explosión de un artefacto explosivo colocado en su automóvil en el sur de Moscú. El hecho fue confirmado por el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

El ataque ocurrió en la calle Yásenevo, a pocos metros del domicilio del militar. Según la investigación preliminar, una mina magnética fue adherida en la parte de abajo del vehículo. Sarvárov alcanzó a recorrer algunos metros desde el lugar donde había estacionado antes de que la carga detonara y provocara su muerte.

La portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, informó que se abrió una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de explosivos. Mientras avanzan las pericias forenses y el análisis de las cámaras de seguridad, la principal línea de investigación apunta a la participación de los servicios de inteligencia de Ucrania.

Sarvárov era considerado un objetivo de alto valor dentro de la estructura militar rusa. Nacido en 1969, había participado en las guerras de Chechenia y Siria y desde 2022 figuraba en el sitio ucraniano Mirotvorets, que identifica a quienes considera enemigos de Kiev.

El asesinato se suma a una serie de ataques selectivos contra altos mandos rusos desde el inicio de la invasión a Ucrania. En los últimos años, Kiev reivindicó operaciones similares que derivaron en la muerte de oficiales de alto rango, entre ellos los tenientes generales Yaroslav Moskalik e Ígor Kirílov.

El presidente Vladímir Putin fue notificado de inmediato sobre el atentado. El mandatario ya había cuestionado en otras oportunidades a los servicios de seguridad por las fallas en los protocolos de protección de la cúpula militar, que quedó expuesta incluso dentro de Moscú. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/El_Ciudadano/status/2003110430638477822?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2003110430638477822%7Ctwgr%5E99aad16f8f5d945a23a7a91b22c9ca4cd99e3dad%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-7420470001585066655.ampproject.net%2F2510081644000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false #Rusia | Asesinan a un general ruso con un cochebomba: investigadores y equipos caninos buscan pistas y más explosivos tras una explosión en un aparcamiento de Moscú. pic.twitter.com/ow81nArCl5 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) December 22, 2025