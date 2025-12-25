David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente" El cantante cerró su gira de una manera muy especial: celebró la Nochebuena en el Hm Hospitales Madrid Río junto a familias y personal sanitario. El emotivo momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. + Seguir en







David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital.

David Bisbal no deja de sorprender a su público y en plena víspera de Navidad, el cantante visitó un hospital de Madrid donde cantó junto a pacientes, familiares y personal sanitario, en el marco del cierre de su gira "Todo es Posible en Navidad Gira 2025".

El emocionante momento quedó registrado en un video que se compartió en redes sociales, donde se lo ve cantando frente a un grupo de mujeres, acompañado por una persona que toca la guitarra, en una habitación del Hospital HM Madrid Río.

El cantante recorrió los pasillos del hospital saludando a los pacientes y dándoles ánimo durante estas fiestas. "Dije que nos quedaba un concierto pendiente", expresó David por lo que se le ocurrió, "ya que hemos tenido muchos conciertos en Navidad por la geografía de España y hay mucha gente que se va a quedar ingresada en el hospital en estas fechas tan especiales, que habrá alegrarles también a ellos. Vamos a darle aunque sea una dosis de música".

El hospital también compartió un comunicado dirigido a medios locales, donde remarcaron la importancia de la "humanización de la atención sanitaria". "Al acercar la música a los pacientes, se busca ofrecer apoyo emocional en un contexto donde la recuperación puede ser complicada", señalaron.