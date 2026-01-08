8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

El Presidente mantuvo un encuentro en Casa Rosada con la activista argentino-venezolana, quien destacó el inicio de una nueva etapa en su país tras la detención de Nicolás Maduro.

Por
Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

El presidente Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada a la activista argentino-venezolana Elisa Trotta, con quien analizó la situación política en Venezuela y celebró la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

El cónclave entre Díaz Ayuso, Milei y el canciller Quirno.
Te puede interesar:

Milei recibió a Díaz Ayuso en la Casa Rosada

Tras el encuentro, Trotta afirmó que se trató de una reunión “fundamental para quienes creen en la libertad” y remarcó la importancia del proceso iniciado en Venezuela desde el último sábado. En declaraciones a la prensa acreditada, calificó al gobierno desplazado como un “régimen barbárico” con impacto en toda la región.

La activista, secretaria del Foro Argentino por la Democracia, señaló además que el derrocamiento de Maduro generó “alegría” en el mandatario argentino. De la reunión también participó el canciller Pablo Quirno.

En sintonía con la posición de Estados Unidos, que intervino en Venezuela por orden del presidente Donald Trump y concretó la detención de Maduro, Milei mantiene una agenda internacional activa. Durante la mañana, el jefe de Estado recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien volvió a cuestionar al régimen bolivariano y definió a Maduro como “un dictador”.

Trotta había expresado en las últimas horas su “alivio” y “emoción” por la detención del exmandatario venezolano y sostuvo que el país debe avanzar ahora en un proceso de estabilización interna y regional. También rechazó la continuidad de Delcy Rodríguez y afirmó que María Corina Machado cuenta con respaldo popular.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei y Isabel Díaz Ayuso se encontrarán en Buenos Aires. 

Javier Milei recibirá a Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada

El ministro consiguió financiamiento para el pago de más de u$s4.000 millones a acreedores privados.

Caputo defendió el REPO y cruzó a los "kukitas": "Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit"

Javier Milei volverá a Córdoba.

Milei retoma sus viajes a las provincias y volverá a Córdoba por el Festival de Jesús María

Milei defendió el control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

Milei ratificó el apoyo a EEUU y aclaró que no romperá lazos comerciales con China

El BCRA acumula u$s104 millones en dos días.

El Banco Central acumuló reservas por segundo día consecutivo: compró u$s83 millones a días del pago de la deuda

El mandatario reaccionó en la red social.

Milei celebró la operación de EEUU en Venezuela: "Estamos viendo la caída de un dictador"

Rating Cero

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
play

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Netflix empezó el 2026 con un estreno silencioso que terminó convirtiéndose en una de las producciones más vistas.
play

Una nueva comedia romántica pero en formato de serie la está rompiendo en Netflix: cuál es y de qué se trata

El atractivo de la producción se apoya en su ritmo ágil y en el desarrollo constante del conflicto central. 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Amor de oficina, la comedia romántica que causa furor con sus 8 capítulos

La modelo anunció su nueva pareja a través de las redes sociales.

Sofía Jujuy de novia: quién es su nueva pareja y como fue el anuncio

Varios especialistas destacaron su potencia visual y su mirada incómoda sobre el accionar del gobierno estadounidense.
play

De qué se trata Sicario, día del soldado, la película cargada de acción y disparos que llegó a Netflix

últimas noticias

En noviembre la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

En noviembre, la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

Hace 6 minutos
James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

EEUU advirtió que Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia

Hace 20 minutos
Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Hace 22 minutos
play
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

Hace 50 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Hace 1 hora