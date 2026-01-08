Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro El Presidente mantuvo un encuentro en Casa Rosada con la activista argentino-venezolana, quien destacó el inicio de una nueva etapa en su país tras la detención de Nicolás Maduro. Por + Seguir en







El presidente Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada a la activista argentino-venezolana Elisa Trotta, con quien analizó la situación política en Venezuela y celebró la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

Tras el encuentro, Trotta afirmó que se trató de una reunión “fundamental para quienes creen en la libertad” y remarcó la importancia del proceso iniciado en Venezuela desde el último sábado. En declaraciones a la prensa acreditada, calificó al gobierno desplazado como un “régimen barbárico” con impacto en toda la región.

La activista, secretaria del Foro Argentino por la Democracia, señaló además que el derrocamiento de Maduro generó “alegría” en el mandatario argentino. De la reunión también participó el canciller Pablo Quirno.

En sintonía con la posición de Estados Unidos, que intervino en Venezuela por orden del presidente Donald Trump y concretó la detención de Maduro, Milei mantiene una agenda internacional activa. Durante la mañana, el jefe de Estado recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien volvió a cuestionar al régimen bolivariano y definió a Maduro como “un dictador”.