Javier Milei recibió a Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada

El mandatario llevó adelante un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de afianzar la relación bilateral.

El cónclave entre Díaz Ayuso, Milei y el canciller Quirno.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en la Casa Rosada. El encuentro buscó afianzar el vínculo bilateral, luego de los viajes del mandatario a la capital española en 2024 y 2025.

El tema principal del cónclave, que se desarrolló en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, fue la tensión internacional que se generó luego de detención de Nicolás Maduro en Venzuela.

Díaz Ayuso, referente de la derecha española, llegó a Buenos Aires a través de un vuelo privado desde Uruguay, donde se encontraba de vacaciones en Punta del Este junto a su pareja, Alberto González Amador.

Antes de las 10, la política española ingresó por el Salón de los Bustos para entrevistarse con el jefe de Estado y el canciller, Pablo Quirno. Díaz Ayuso mantiene un buen vínculo con el mandatario, a quien condecoró en junio de 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela vive "un nuevo momento político" y el país "no está en guerra"

Delcy Rodríguez, la presidenta "encargada" de Venezuela, anunció el inicio de "un nuevo momento político" tras el operativo militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y señaló que el hecho de ser una potencia energética le ha traído "tremendos problemas" al país.

"Somos una potencia energética. Lo somos. Nos ha traído tremendos problemas, porque ustedes saben que la voracidad energética del Norte quiere los recursos de nuestro país. Y lo habíamos denunciado. Todas las falsedades de que el narcotráfico, la democracia y los derechos humanos no eran. Eran las excusas", mencionó la presidenta encargada durante un acto oficial.

"Nosotros hemos tenido una postura muy clara, que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas y la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales. Venezuela tiene una de las reservas petroleras y de gas más grandes del planeta. Esos recursos deben estar al servicio del desarrollo nacional y del desarrollo de otros países del mundo", sentenció la mandataria.

