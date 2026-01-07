7 de enero de 2026 Inicio
Javier Milei ratificó el apoyo a Estados Unidos y aclaró que no romperá lazos comerciales con China

El mandatario señaló que está “profundamente alineado geopolíticamente” con la gestión de Donald Trump y respaldó la ofensiva en Venezuela: “No tenemos que dejar de lado el tema de la violación de los derechos humanos y la tortura. Tampoco se olviden que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo detenido”.

Por
Milei defendió el control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei ratificó el apoyo a Estados Unidos luego de la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo negó romper lazos comerciales con China. El mandatario aseguró que está “profundamente alineado geopolíticamente” con la gestión republicana y remarcó que “si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas”, en declaraciones al canal de streaming Neura.

El BCRA acumula u$s104 millones en dos días.
En tal sentido, indicó que es una “estupidez” que sectores de la política cuestionen que el país norteamericano “se quiere apropiar del petróleo” porque “lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”.

También avaló que los Estados Unidos tomen el control del petróleo de Venezuela: “El tema es para cortarle el suministro a los comunistas. Y no solo por el lado del petróleo, porque me parece extraño que todos los que se preocupan no dijeron nada cuando se lo llevaban Cuba o Irán. Es raro. No se puede esperar honestidad intelectual de la gente de izquierda”.

“Usaban la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico y el motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con eso”, sentenció. Milei definió como “cosas dantescas” que grupos de venezolanos que se fueron de su país festejaron la captura de Maduro y sectores de izquierda “se quejaran”.

Donald Trump y Javier Milei

Por otro lado, consideró que “no hay nada más ridículo que ver a un zurdo que están mal por festejar la caída del dictador”. “Los que vivieron el comunismo lo odian. Solamente lo aman los zurdos con OSDE. No tenemos que dejar de lado el tema de la violación de los derechos humanos y la tortura. Lo que es el Helicoide. Tampoco se olviden que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo”, sostuvo.

Milei advirtió que no romperá lazos comerciales con China

Pese a ratificar su apoyo a Estados Unidos y señalar que la alianza es geopolítica y no comercial, Javier Milei fue contundente sobre su postura con el contrato comercial con China.

“No voy a romper los lazos comerciales con China”, sostuvo y para reforzar su argumento, recordó que incluso Estados Unidos mantiene vínculos económicos con el gigante asiático.

Javier Milei Wu Weihua China Swap diciembre 2023

En paralelo, respaldó la operación estadounidense en Venezuela y lanzó duras acusaciones contra el chavismo, al que calificó como un “narcoestado terrorista”, al enumerar supuestos vínculos con Irán, Hezbollah, Hamas, el ELN y las FARC.

También defendió el control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, al sostener que busca cortar el financiamiento a gobiernos y organizaciones que calificó como terroristas, y rechazó que se trate de una apropiación del recurso.

