Luis Caputo defendió el REPO y cruzó a los "kukitas": "Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit"

El ministro de Economía negó que el préstamo con bancos internacionales por u$s3.000 millones para pagar a acreedores privados sea "nueva deuda". "Hoy tomamos 3 mil millones, para cancelar 4,300 millones. Osea, cancelamos deuda", expresó.

El ministro consiguió financiamiento para el pago de más de u$s4.000 millones a acreedores privados.

El ministro de Economía, Luis Caputo , salió a respaldar el nuevo REPO (Repurchase Agreement), el préstamo con bancos internacionales por u$s3.000 millones , a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual que completará el pago de vencimientos de deuda con bonistas privados, y cruzó al kirchnerismo por los cuestionamientos a un nuevo endeudamiento: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit" , lanzó.

En su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda citó un tuit de "Tendencias Mundiales" donde resumió como "MÁS DEUDA" la noticia del nuevo financiamiento para el pago de más de u$s4.000 millones a acreedores privados. En la publicación, se asegura que "mientras todos se encuentran distraídos con la situación de Venezuela, Toto Caputo aprovechó para endeudar nuevamente al país con un préstamo de USD 3.000 millones".

Enseguida, el funcionario recogió el guante y afirmó: "Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban. Es decir, festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo” , comentó Caputo, en una dura crítica a las administraciones kirchneristas.

Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”, e incluso lo festejaban. Es decir,… https://t.co/Nq7eqG4ZXM

Finalmente, concluyó: “Hoy tomamos 3.000 millones, para cancelar 4,300 millones. O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga. Un concepto que ustedes desconocen, porque siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron)” .

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concertó un acuerdo con seis bancos internacionales con el que obtiene u$s3.000 millones para las reservas tras una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038. El monto será otorgado por un plazo de 12 meses y a una tasa anual del 7,4% .

“El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, agregó la entidad monetaria que lidera Santiago Bausili. Además, añadió: “El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”, sostuvo el Central.

Por último, la entidad destacó que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.

El nuevo financiamiento llega a pocas jornadas del vencimiento de deuda más relevante del año para Argentina. La próxima obligación expira el 9 de enero y representa un compromiso total de u$s4.216 millones, con la mayor parte concentrada en bonos Globales y Bonares.