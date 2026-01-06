El Banco Central acumuló reservas por segundo día consecutivo: compró u$s83 millones a días del pago de la deuda La entidad monetaria intervino en el mercado de cambios por segundo día consecutivo, en el marco del nuevo esquema cambiario, a 72 horas del pago a acreedores privados. Por + Seguir en







El BCRA acumula u$s104 millones en dos días.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar reservas este martes, por segunda jornada consecutivas, en los primeros días del nuevo esquema de bandas cambiarias con actualización mensual en función a la inflación oficial con dos meses de rezago, luego de cortar racha de más de nueve meses sin adquisiciones el lunes: adquirió u$s83 millones.

La entidad que lidera Santiago Bausili, intervino en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) por segunda rueda al hilo, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", y así se suma a los u$s21 millones que adquirió en el arranque de semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2008627311420055903&partner=&hide_thread=false #DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/g9kLlo93Ed #ReservasBCRA pic.twitter.com/hG128wccn7 — BCRA (@BancoCentral_AR) January 6, 2026 De esta manera, cerró la tercera rueda bursátil del año con una suba de las reservas internacionales: escalaron en u$s787 millones y volvieron a quedar por encima de los u$s44.000 millones. La suba se produjo la compra de dólares por parte del BCRA y la entrada de capital por las privatizaciones de empresas hidroeléctricas, según el economista Federico Machado.

Según el nuevo esquema cambiario, el objetivo de la autoridad monetaria es fortalecer las reservas internacionales, en un proceso de compras diarias, que se limita a una participación de hasta el 5% del volumen operado, lo que equivale actualmente a unos u$s400 millones, con la meta de evitar movimientos abruptos o que puedan distorsionar el mercado. Se proyecta un incremento de la base desde el 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia diciembre de 2026, consistente con compras de reservas por hasta u$s10.000 millones.

La expectativa del mercado pasa, entonces, por el pago de deuda por más de u$s4.381 millones previsto para el 9 de enero, a acreedores privados por parte del Estado, ante un escenario de escasez de dólares disponibles.