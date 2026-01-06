6 de enero de 2026 Inicio
El Banco Central acumuló reservas por segundo día consecutivo: compró u$s83 millones a días del pago de la deuda

La entidad monetaria intervino en el mercado de cambios por segundo día consecutivo, en el marco del nuevo esquema cambiario, a 72 horas del pago a acreedores privados.

Por
El BCRA acumula u$s104 millones en dos días.

La entidad monetaria no compró dólares en el debut del nuevo esquema monetario.
El Banco Central no acumuló reservas en el estreno del nuevo régimen cambiario

De esta manera, cerró la tercera rueda bursátil del año con una suba de las reservas internacionales: escalaron en u$s787 millones y volvieron a quedar por encima de los u$s44.000 millones. La suba se produjo la compra de dólares por parte del BCRA y la entrada de capital por las privatizaciones de empresas hidroeléctricas, según el economista Federico Machado.

Según el nuevo esquema cambiario, el objetivo de la autoridad monetaria es fortalecer las reservas internacionales, en un proceso de compras diarias, que se limita a una participación de hasta el 5% del volumen operado, lo que equivale actualmente a unos u$s400 millones, con la meta de evitar movimientos abruptos o que puedan distorsionar el mercado. Se proyecta un incremento de la base desde el 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia diciembre de 2026, consistente con compras de reservas por hasta u$s10.000 millones.

La expectativa del mercado pasa, entonces, por el pago de deuda por más de u$s4.381 millones previsto para el 9 de enero, a acreedores privados por parte del Estado, ante un escenario de escasez de dólares disponibles.

