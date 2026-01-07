7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei retoma sus viajes a las provincias y volverá a Córdoba por el Festival de Jesús María

El Presidente asistirá el 16 de enero al tradicional evento musical, en el marco de su primera visita a una provincia en 2026. Luego tiene previsto participar del Foro Económico Mundial de Davos y encabezar una actividad en Mar del Plata.

Por
Javier Milei volverá a Córdoba.

Javier Milei volverá a Córdoba.

Milei defendió el control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Milei ratificó el apoyo a EEUU y aclaró que no romperá lazos comerciales con China

Durante la presencia de Milei en el evento se espera que el Chaqueño Palavecino, uno de los artistas más reconocidos de Argentina, se presente para cantar. Además, está previsto que participen El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

La última visita del jefe de Estado a la provincia mediterránea, que gobierna Martín Llaryora, se produjo en diciembre de 2025, cuando encabezó la caravana del "Tour de la Gratitud", en reconocimiento del apoyo recibido en las últimas elecciones legislativas. El acto principal se realizó en el Paseo del Buen Pastor, donde el mandatario brindó un breve discurso.

Javier Milei tuit
La publicaci&oacute;n de Javier Milei.

La publicación de Javier Milei.

"Cuando vine a visitarlos la última vez, les pedí que nos acompañaran, que terminemos con la noche del populismo. Vaya que lo hicimos y Córdoba fue un baluarte", aseguró el mandatario a los gritos en aquel entonces. Estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la diputada Lilia Lemoine y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En tanto, según consignó Ámbito, luego de su viaje a Davos se trasladará a Mar del Plata para liderar una actividad abierta al público, aunque todavía no se resolvió si se llevará a cabo en un teatro o en una calle.

La vuelta de Javier Milei a Davos: anticipan un discurso en defensa del liberalismo

El presidente Javier Milei participará de la próxima edición del Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará del 19 al 23 de enero de 2026 en Suiza, según confirmó la organización del evento.

El propio mandatario anticipó su presencia a través de las redes sociales, donde citó la publicación oficial del Foro que confirma su viaje a la comuna de Klosters-Serneus, en la región de Prettigovia/Davos. “Fenómeno barrial”, escribió Milei al replicar el anuncio.

El encuentro, que reúne cada año a más de tres mil dirigentes políticos, empresarios y referentes internacionales, se desarrollará bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. Para el jefe de Estado argentino, se trata de un escenario clave para amplificar su discurso y proyectar su ideología a nivel global.

En la edición anterior, Milei protagonizó una fuerte polémica al lanzar duras críticas contra la diversidad sexual y el feminismo, lo que provocó el repudio por parte de la comunidad LGBT y una de las marchas más convocantes contra su Gobierno en Plaza de Mayo.

Si bien el discurso que pronunciará en enero próximo aún no está definido, desde la Casa Rosada anticipan que volverá a defender el liberalismo económico y a profundizar sus cuestionamientos contra lo que denomina “agenda woke”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El BCRA acumula u$s104 millones en dos días.

El Banco Central acumuló reservas por segundo día consecutivo: compró u$s83 millones a días del pago de la deuda

El mandatario reaccionó en la red social.

Milei celebró la operación de EEUU en Venezuela: "Estamos viendo la caída de un dictador"

La entidad monetaria no compró dólares en el debut del nuevo esquema monetario.

El Banco Central no acumuló reservas en el estreno del nuevo régimen cambiario

Javier Milei vetó 7 leyes de 8 aprobadas por el Congreso. 
play

Milei capitaliza sus últimos triunfos para proyectar un 2026 de gobernabilidad

Axel Kicillof en el plenario Movimiento Derecho al Futuro. 

Kicillof avanza en la construcción nacional para enfrentar a Milei

Villarruel y Milei no recibirán un incremento salarial.

Se autorizaron aumentos de sueldo para funcionarios: Milei y Villarruel, las excepciones

Rating Cero

Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 
play

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

Esta película sorprendió a todos en Netflix y es furor.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Desapareció una noche, la misteriosa película que te dejará intrigado hasta el final

El formato de ocho capítulos resultó ideal para quienes buscan una historia intensa.
play

Esta miniserie de solo 8 capítulos tiene un desenlace inesperado y está atrapando a todos en Netflix: como se llama

Esta fragancia pertenece a una de las casas más prestigiosas de la perfumería francesa.

Este es el perfume favorito que usa Robert Pattinson: cuánto sale en Argentina

Romina Gaetani.
play

Romina Gaetani detalló que Luis Cavanagh fue "desintegrando" su autoestima: "Me volvió chiquita"

últimas noticias

Venezuela confirmó negociaciones con Estados Unidos por la venta de petróleo

Venezuela confirmó oficialmente las negociaciones con Estados Unidos por la venta de petróleo

Hace 4 minutos
La Policía detuvo a un hombre por el hecho.

Recoleta: un hombre quiso hacerle el cuento del tío a una pareja, pero fue emboscado y terminó detenido

Hace 5 minutos
Amir Hatami, actual jefe del ejército iraní.

Tras la amenaza de Trump, Irán advierte sobre un posible ataque preventivo contra Estados Unidos e Israel

Hace 5 minutos
Esta práctica es habitual para viajar en la ruta: ¿qué dice la ley?

Multas en la ruta: qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate mientras manejas

Hace 23 minutos
Las distintas propuestas de Buenos Aires vincladas al Turismo en verano

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Hace 24 minutos