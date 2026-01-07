Javier Milei retoma sus viajes a las provincias y volverá a Córdoba por el Festival de Jesús María

El Presidente asistirá el 16 de enero al tradicional evento musical, en el marco de su primera visita a una provincia en 2026. Luego tiene previsto participar del Foro Económico Mundial de Davos y encabezar una actividad en Mar del Plata.

El presidente Javier Milei retomará sus visitas a las provincias tras el inicio de 2026 y asistirá el 16 de enero al Festival de Jesús María en Córdoba , en la previa de su viaje a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos , que se realizará del 19 al 23 de enero de 2026 en Suiza. También se prepara para trasladarse a Mar del Plata.

Durante la presencia de Milei en el evento se espera que el Chaqueño Palavecino , uno de los artistas más reconocidos de Argentina, se presente para cantar. Además, está previsto que participen El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

La última visita del jefe de Estado a la provincia mediterránea, que gobierna Martín Llaryora , se produjo en diciembre de 2025, cuando encabezó la caravana del "Tour de la Gratitud" , en reconocimiento del apoyo recibido en las últimas elecciones legislativas. El acto principal se realizó en el Paseo del Buen Pastor, donde el mandatario brindó un breve discurso.

"Cuando vine a visitarlos la última vez, les pedí que nos acompañaran, que terminemos con la noche del populismo. Vaya que lo hicimos y Córdoba fue un baluarte", aseguró el mandatario a los gritos en aquel entonces. Estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la diputada Lilia Lemoine y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En tanto, según consignó Ámbito, luego de su viaje a Davos se trasladará a Mar del Plata para liderar una actividad abierta al público , aunque todavía no se resolvió si se llevará a cabo en un teatro o en una calle.

El presidente Javier Milei participará de la próxima edición del Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará del 19 al 23 de enero de 2026 en Suiza, según confirmó la organización del evento.

El propio mandatario anticipó su presencia a través de las redes sociales, donde citó la publicación oficial del Foro que confirma su viaje a la comuna de Klosters-Serneus, en la región de Prettigovia/Davos. “Fenómeno barrial”, escribió Milei al replicar el anuncio.

El encuentro, que reúne cada año a más de tres mil dirigentes políticos, empresarios y referentes internacionales, se desarrollará bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. Para el jefe de Estado argentino, se trata de un escenario clave para amplificar su discurso y proyectar su ideología a nivel global.

En la edición anterior, Milei protagonizó una fuerte polémica al lanzar duras críticas contra la diversidad sexual y el feminismo, lo que provocó el repudio por parte de la comunidad LGBT y una de las marchas más convocantes contra su Gobierno en Plaza de Mayo.

Si bien el discurso que pronunciará en enero próximo aún no está definido, desde la Casa Rosada anticipan que volverá a defender el liberalismo económico y a profundizar sus cuestionamientos contra lo que denomina “agenda woke”.