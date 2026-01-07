8 de enero de 2026 Inicio
Javier Milei recibirá a Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada

El Presidente recibirá a la líder madrileña este jueves por la mañana, luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela, para profundizar la alianza entre la derecha argentina y el Partido Popular de España.

Javier Milei y Isabel Díaz Ayuso se encontrarán en Buenos Aires. 

El presidente Javier Milei mantendrá este jueves una reunión oficial en Buenos Aires con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro tendrá lugar a las 10:00 en la Casa Rosada. Fuentes de la Presidencia argentina confirmaron a la Agencia EFE que la cita busca consolidar el vínculo bilateral tras los viajes del mandatario a la capital española en 2024 y 2025.

El ministro consiguió financiamiento para el pago de más de u$s4.000 millones a acreedores privados.
Caputo defendió el REPO y cruzó a los "kukitas": "Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit"

Esta será la tercera vez que ambos dirigentes dialoguen de forma presencial. La primera ocasión ocurrió en junio de 2024, cuando la funcionaria española otorgó a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Un año después, los mandatarios repitieron la postal en España antes de una disertación del jefe de Estado en el Madrid Economic Forum.

"Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", expresó el mandatario a través de sus canales oficiales. En su mensaje, el Presidente acusó al régimen chavista de tener "conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos".

Por su parte, la dirigente madrileña también manifestó su alegría por la detención de quien fuera el sucesor de Hugo Chávez. Para la referente del Partido Popular (PP), las potencias como China e Irán permitieron la permanencia del dictador mientras lucraban "con la sangre del pueblo de Venezuela".

"El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados, se llevan de perlas y están todos muy bien organizados", añadió la funcionaria europea. Ambos coinciden en las posturas respecto al accionar de Donald Trump.

Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela vive "un nuevo momento político" y el país "no está en guerra"

Delcy Rodríguez, la presidenta "encargada" de Venezuela, anunció el inicio de "un nuevo momento político" tras el operativo militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y señaló que el hecho de ser una potencia energética le ha traído "tremendos problemas" al país.

"Somos una potencia energética. Lo somos. Nos ha traído tremendos problemas, porque ustedes saben que la voracidad energética del Norte quiere los recursos de nuestro país. Y lo habíamos denunciado. Todas las falsedades de que el narcotráfico, la democracia y los derechos humanos no eran. Eran las excusas", mencionó la presidenta encargada durante un acto oficial.

"Nosotros hemos tenido una postura muy clara, que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas y la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales. Venezuela tiene una de las reservas petroleras y de gas más grandes del planeta. Esos recursos deben estar al servicio del desarrollo nacional y del desarrollo de otros países del mundo", sentenció la mandataria.

