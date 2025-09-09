9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Israel ordenó la evacuación de la Ciudad de Gaza ante los próximos ataques

El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, llamó a un desplazamiento completo, ya que sus tropas "actuarán con gran fuerza en la zona" en medio de la ofensiva militar que se recrudeció en los últimos días.

Por
Israel recrudeció sus ataques sobre la Ciudad de Gaza.

Israel recrudeció sus ataques sobre la Ciudad de Gaza.

Getty Images

El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, ordenó a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto y se recrudeció en los últimos días. "El Ejército de Defensa actuará con gran fuerza en la zona", advirtió.

Sarah Mendelson vivía en Israel desde la infancia.
Te puede interesar:

Ataque terrorista en Jerusalén: Cancillería confirmó que una de las víctimas era argentina

"Un mensaje urgente a los residentes de la Ciudad de Gaza desde la Ciudad Vieja y Al-Tuffah al este hasta el mar al oeste: Por su seguridad, diríjanse inmediatamente a Al-Mawasi por la calle Al-Rashid. Permanecer en la ciudad es extremadamente peligroso. El Ejército de Defensa actuará con gran fuerza en la zona", escribió en su cuenta de X.

El área a la que ordenó el desplazamiento, cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja, ya se encuentra saturada de personas que debieron abandonar sus hogares en la Ciudad de Gaza, de cerca de un millón de habitantes. Adraee añadió que el Ejército israelí "está decidido a eliminar a Hamás" y que "operará en la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave", en lo que es la primera advertencia para una evacuación completa de la ciudad en esta ronda de combates.

También el martes, el ministro de Defensa, Israel Katz, comunicó que Israel había demolido 30 edificios de gran altura en Gaza, y acusó a Hamás de utilizarlos para infraestructura militar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AvichayAdraee/status/1965291702001991745&partner=&hide_thread=false

Estas demoliciones forman parte de la intensificación de la ofensiva israelí para tomar el control de lo que describe como el último bastión restante de Hamás.

Katz advirtió que si Hamás, el grupo islamista que gobierna el enclave palestino, no depone las armas ni libera a los rehenes, "serán destruidos y Gaza quedará en ruinas".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que Israel planea destruir al menos 50 "torres del terror" que, según él, son utilizadas por Hamás. Desde Tel Aviv se instó a los palestinos a huir de partes de la Ciudad de Gaza hacia una zona humanitaria designada en el sur del territorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Israel_katz/status/1963949270643437982&partner=&hide_thread=false

Sanidad de Gaza reclama "protección inmediata" para hospitales y equipos médicos

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad de Gaza lanzó este martes una "llamada urgente" a la comunidad internacional para que garantice la "protección inmediata" de los hospitales y equipos médicos en la capital del enclave.

"El Ministerio pide la protección inmediata de los hospitales y equipos médicos y la apertura de rutas seguras para acceder a ellos en la Gobernación de Gaza, advirtiendo de una catástrofe humanitaria que amenaza la vida de miles de pacientes y heridos", señalaron en un comunicado las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista Hamás.

Desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamás.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho ocurrió en el cruce de Ramot Junction, una de las principales vías de acceso a Jerusalén

Ataque terrorista en Jerusalén: al menos seis personas murieron tras un tiroteo en un micro

israel bombardeo un rascacielos en gaza que utilizaba hamas y amenazo con abrir puertas del infierno

Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir "puertas del infierno"

Guy Gilboa Dalal y  Alon Ohel aparecen en el video publicado por Hamás. 

Hamás publicó un nuevo video de dos rehenes secuestrados en la Franja de Gaza: "Detengan ya la guerra"

Afganistán sufrió un nuevo sismo.

Afganistán sufrió un nuevo sismo: más de 1.400 muertos

Abu Obeida.

Israel anunció que mató a Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamás

Ahmed al-Rahawi quedó bajo los escombros.

Israel mató al primer ministro de Yemen en un bombardeo

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Hace 15 minutos
Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 18 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 20 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 20 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 36 minutos