Israel ordenó la evacuación de la Ciudad de Gaza ante los próximos ataques

El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, llamó a un desplazamiento completo, ya que sus tropas "actuarán con gran fuerza en la zona" en medio de la ofensiva militar que se recrudeció en los últimos días.

El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee , ordenó a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto y se recrudeció en los últimos días . "El Ejército de Defensa actuará con gran fuerza en la zona" , advirtió.

"Un mensaje urgente a los residentes de la Ciudad de Gaza desde la Ciudad Vieja y Al-Tuffah al este hasta el mar al oeste: Por su seguridad, diríjanse inmediatamente a Al-Mawasi por la calle Al-Rashid. Permanecer en la ciudad es extremadamente peligroso. El Ejército de Defensa actuará con gran fuerza en la zona" , escribió en su cuenta de X.

El área a la que ordenó el desplazamiento, cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja, ya se encuentra saturada de personas que debieron abandonar sus hogares en la Ciudad de Gaza, de cerca de un millón de habitantes. Adraee añadió que el Ejército israelí "está decidido a eliminar a Hamás" y que "operará en la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave" , en lo que es la primera advertencia para una evacuación completa de la ciudad en esta ronda de combates.

También el martes, el ministro de Defensa, Israel Katz, comunicó que Israel había demolido 30 edificios de gran altura en Gaza , y acusó a Hamás de utilizarlos para infraestructura militar.

Estas demoliciones forman parte de la intensificación de la ofensiva israelí para tomar el control de lo que describe como el último bastión restante de Hamás.

Katz advirtió que si Hamás, el grupo islamista que gobierna el enclave palestino, no depone las armas ni libera a los rehenes, "serán destruidos y Gaza quedará en ruinas".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que Israel planea destruir al menos 50 "torres del terror" que, según él, son utilizadas por Hamás. Desde Tel Aviv se instó a los palestinos a huir de partes de la Ciudad de Gaza hacia una zona humanitaria designada en el sur del territorio.

Sanidad de Gaza reclama "protección inmediata" para hospitales y equipos médicos

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad de Gaza lanzó este martes una "llamada urgente" a la comunidad internacional para que garantice la "protección inmediata" de los hospitales y equipos médicos en la capital del enclave.

"El Ministerio pide la protección inmediata de los hospitales y equipos médicos y la apertura de rutas seguras para acceder a ellos en la Gobernación de Gaza, advirtiendo de una catástrofe humanitaria que amenaza la vida de miles de pacientes y heridos", señalaron en un comunicado las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista Hamás.

Desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamás.