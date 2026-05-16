Israel asegura haber matado al brazo armado de Hamás en Gaza

El ejército israelí confirmó el deceso de Izz al-Din al-Haddad, apuntado como el principal responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023 que iniciaron el conflicto en la región.

Izz al-Din al-Haddad fue señalado como el responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Izz al-Din al-Haddad fue señalado como el responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército de Israel y el grupo islamista Hamás confirmaron la muerte de Izz ad Din al Haddad , considerado el máximo líder militar de las Brigadas Al Qassam y uno de los principales responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023.

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Según informó el Ejército israelí en un comunicado conjunto con el Shin Bet, el dirigente murió durante un “ataque de precisión” realizado el viernes en la ciudad de Gaza. “Las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad de Israel anuncian que el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado” , señalaron las autoridades israelíes.

Desde Hamás también confirmaron el fallecimiento. Un alto dirigente del movimiento sostuvo que Israel apuntó contra Al Haddad por su negativa a aceptar el desarme de la organización, pese a las negociaciones en curso.

Israel está en guerra con Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

“Israel asegura que era el único que se negaba a entregar las armas del movimiento y que por eso fue atacado”, afirmaron desde el grupo terrorista.

Al Haddad era el último comandante histórico de alto rango que permanecía con vida dentro del brazo armado del grupo islamista. Tras la muerte de Mohamed Sinwar en mayo de 2025, Israel lo consideraba el principal líder operativo de las Brigadas Al Qassam.

El Ejército israelí también lo acusaba de haber mantenido bajo cautiverio a rehenes israelíes dentro de la capital gazatí. De hecho, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había informado personalmente a la familia de la exrehén Liri Albag sobre el operativo lanzado contra el dirigente islamista.

La agencia EFE confirmó la muerte de Al Haddad luego de asistir este sábado a su funeral en una mezquita de Gaza, donde también fueron despedidos los cuerpos de su esposa y una de sus hijas.