Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir "puertas del infierno"

El ministro de Defensa, Israel Katz, publicó un mensaje en redes sociales donde aseguró que "cuando la puerta se abra, no se cerrará y la actividad de las FDI aumentará" hasta que el grupo terrorista no acepte las condiciones israelíes para ponerle fin a la guerra.

El ministro de Defensa israelí compartió un video donde se ve  destrucción de la torre. 

HAITHAM IMAD (EFE)

El Ejército israelí bombardeó y destruyó un rascacielos de la ciudad de Gaza, el cual aseguraron que era utilizado por Hamás. En redes sociales, el ministro de Defensa, Israel Katz, compartió varios videos del momento en que la torre es destruida.

Guy Gilboa Dalal y  Alon Ohel aparecen en el video publicado por Hamás. 
En un comunicado que compartieron a medios locales expresaron que "terroristas de Hamás instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona".

Esto ocurre en el marco de una nueva y violenta ofensiva sobre la ciudad de Gaza, durante las últimas 24 horas, al menos 18 palestinos murieron como consecuencia de los ataques, informó El País, entre ellos siete niños.

En paralelo, durante el día viernes, el ministro de Defensa, Israel Katz, lanzó una nueva amenaza "ahora se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza. Se da el primer aviso de evacuación a un edificio terrorista de gran altura en la ciudad de Gaza antes de un ataque".

Y continuó "cuando la puerta se abra, no se cerrará y la actividad de las FDI aumentará – hasta que los asesinos y violadores de Hamás acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y el desarme – o sean destruidos".

