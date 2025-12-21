Irán ofreció ayuda a Venezuela para "enfrentar la piratería" de Estados Unidos

Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil. El llamado telefónico se dio después de que incautaran un segundo buque petrolero en la costa de dicho país.

En un nuevo capítulo de la escalada de tensiones en el Caribe, Venezuela informó que Irán ofreció ayuda para "enfrentar la piratería de Estados Unidos", estrechando así los vínculos entre ambas naciones.

Fue el propio ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, quien confirmó este sábado que mantuvo una comunicación directa con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, en la cual Teherán formalizó su disposición para colaborar en el combate contra lo que denominan "terrorismo internacional" impulsado por la administración de Donald Trump.

La reacción de Caracas surge la confiscación de un segundo buque carguero frente a las costas venezolanas. Según Gil, Irán manifestó una "solidaridad plena" ante las acciones de Estados Unidos, las cuales calificó como una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas.

“ Analizamos las amenazas y los actos de piratería que ejecuta EE. UU. mediante el robo de naves cargadas de crudo venezolano”, expresó el canciller a través de sus canales oficiales. Esta maniobra representa la segunda interceptación de gran escala en menos de quince días, tras la captura el pasado 10 de diciembre del petrolero Skipper, vinculado anteriormente a sanciones por nexos con Teherán.

En tanto, desde Washington, el presidente Donald Trump endureció los bloqueos y reafirmó su postura de "tolerancia cero" contra el comercio exterior del gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario advirtió que las fuerzas estadounidenses mantendrán la persecución de cualquier buque que transporte hidrocarburos venezolanos, consolidando un "bloqueo" efectivo sobre las rutas marítimas de la región.

nicolas maduro Desde Estados Unidos afirman que quieren despojar a Nicolás Maduro del poder.

Bajo el liderazgo de la Guardia Costera y con el respaldo de un grupo de ataque de portaaviones en el Caribe, la administración de Trump intensifica sus intervenciones y deja en evidencia que hay algo más detrás que solo una cuestión económica. Aunque el discurso oficial de la Casa Blanca enmarca estas acciones dentro de la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal, el trasfondo político es evidente.

Estados Unidos impuso sanciones económicas a familiares y allegados de Nicolás Maduro

Estados Unidos le impuso sanciones a varios familiares y allegados al presidente venezolano Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro lo confirmó este viernes mediante un comunicado en el que acusó a siete personas vinculadas al líder del régimen y su esposa de apoyar un "narcoestado".

"No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales", aseguró en el comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La administración (de Donald) Trump seguirá atacando a las redes que sustentan su dictadura ilegítima", agregó el funcionario norteamericano. A partir de ahora, las personas sancionadas no podrán abrir cuentas bancarias ni recibir dinero de personas o entidades estadounidenses.

soldados venezuela La alerta se emitió a partir "de órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe".

Estas sanciones de Estados Unidos alcanzaron a los familiares de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Estados Unidos afirma que Malpica Flores estuvo involucrado en una trama de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En concreto, fueron castigados su madre, que a su vez es la hermana de la esposa de Maduro, su padre, esposa y su hija.

Por último, el Tesoro también extendió este viernes una licencia general que vencía el 20 de diciembre y, ahora, protege a la refinería venezolana Citgo Petroleum de los acreedores hasta el 3 de febrero. Fue una extensión mucho más corta que la última que emitió el Tesoro en junio, que tenía una duración de seis meses.

Donald Trump advirtió que "no descarta" iniciar una guerra contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que no descarta la posibilidad de declararle la guerra a Venezuela para correr del gobierno a Nicolás Maduro. Además, adelantó que continuarán las incautaciones de buques petroleros vinculados al país sudamericano.

"No lo descarto, no", aseveró Trump ante la pregunta de un periodista de NBC News sobre la posibilidad de que Estados Unidos inicie una guerra en Venezuela. Al ser consultado si su objetivo final es derrocar el régimen de Maduro, el mandatario norteamericano evitó una respuesta directa y se limitó a afirmar: "Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie".

En los últimos días, la Casa Blanca intensificó su campaña militar contra Venezuela. El martes pasado, ordenó un bloqueo a los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano. Además, Washington ya incautó un buque cerca de las costas venezolanas y atacó un total de 27 lanchas que supuestamente trasladaban drogas prohibidas -aunque nunca se aportaron pruebas al respecto- en los que murieron unas 105 personas. El último de estos bombardeos sucedió el pasado jueves.