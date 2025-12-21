IR A
Furor en Netflix: esta película combina acción con comedia y tiene a Anne Hathaway como protagonista

Maestras del engaño, con un elenco excepcional, esta producción estadounidense llegó a la popular plataforma de streaming y se convirtió en lo más visto.

Ahora, llegó a la gran N roja, un gran estreno estadounidense de 2019, se trata de Maestras del engaño, la película que se lanzó en este sitio web y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente estos últimos meses de 2025.

La historia combina suspenso psicológico y drama familiar con un fuerte trasfondo social.
Ahora, llegó a la gran N roja, un gran estreno estadounidense de 2019, se trata de Maestras del engaño, la película que se lanzó en este sitio web y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. Con un elenco excepcional, de actrices reconocidas y destacadas a nivel mundial, entre ellas Anne Hathaway. Un entretenimiento garantizado que no te podés perder este fin de año, que ya está por terminar. A continuación te dejamos detalles de su trama y un adelanto para que la disfrutes.

Sinopsis de Maestras del engaño, la película que llegó a Netflix

Dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, deciden unirse para timar a los hombres... Remake de la comedia de 1988 'Dirty Rotten Scoundrels'.

Tráiler de Maestras del engaño

Reparto de Maestras del engaño

  • Rebel Wilson como Penny Rust
  • Anne Hathaway como Josephine Chesterfield
  • Alex Sharp como Thomas Westerburg
  • Timothy Simons como Jeremy
  • Ingrid Oliver como Inspector Desjardins
  • Meena Rayann como Roulette Croupier
  • Dean Norris como Howard Bacon
  • Hannah Waddingham como Shiraz
Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2019, Maestras del engaño, la película ideal para relajarse y reírse desde la comodidad de tu casa y que podés disfrutar con amigos o en familia este último mes del año.
