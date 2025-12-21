Furor en Netflix: esta película combina acción con comedia y tiene a Anne Hathaway como protagonista Maestras del engaño, con un elenco excepcional, esta producción estadounidense llegó a la popular plataforma de streaming y se convirtió en lo más visto. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente estos últimos meses de 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, un gran estreno estadounidense de 2019, se trata de Maestras del engaño, la película que se lanzó en este sitio web y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. Con un elenco excepcional, de actrices reconocidas y destacadas a nivel mundial, entre ellas Anne Hathaway. Un entretenimiento garantizado que no te podés perder este fin de año, que ya está por terminar. A continuación te dejamos detalles de su trama y un adelanto para que la disfrutes.

Sinopsis de Maestras del engaño, la película que llegó a Netflix Dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, deciden unirse para timar a los hombres... Remake de la comedia de 1988 'Dirty Rotten Scoundrels'.

maestras del engaño netflix Tráiler de Maestras del engaño Embed - MAESTRAS DEL ENGAÑO | Tráiler subtitulado (HD) Reparto de Maestras del engaño Rebel Wilson como Penny Rust

como Penny Rust Anne Hathaway como Josephine Chesterfield

como Josephine Chesterfield Alex Sharp como Thomas Westerburg

como Thomas Westerburg Timothy Simons como Jeremy

como Jeremy Ingrid Oliver como Inspector Desjardins

como Inspector Desjardins Meena Rayann como Roulette Croupier

como Roulette Croupier Dean Norris como Howard Bacon

como Howard Bacon Hannah Waddingham como Shiraz las maestras