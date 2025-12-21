Furor en Netflix: esta película combina acción con comedia y tiene a Anne Hathaway como protagonista

Ahora, llegó a la gran N roja, un gran estreno estadounidense de 2019, se trata de Maestras del engaño, la película que se lanzó en este sitio web y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente estos últimos meses de 2025.
Ahora, llegó a la gran N roja, un gran estreno estadounidense de 2019, se trata de Maestras del engaño, la película que se lanzó en este sitio web y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. Con un elenco excepcional, de actrices reconocidas y destacadas a nivel mundial, entre ellas Anne Hathaway. Un entretenimiento garantizado que no te podés perder este fin de año, que ya está por terminar. A continuación te dejamos detalles de su trama y un adelanto para que la disfrutes.
Sinopsis de Maestras del engaño, la película que llegó a Netflix
Dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, deciden unirse para timar a los hombres... Remake de la comedia de 1988 'Dirty Rotten Scoundrels'.
Tráiler de Maestras del engaño
Embed - MAESTRAS DEL ENGAÑO | Tráiler subtitulado (HD)