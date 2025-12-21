21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Wos cerró el año con un show arrollador La Plata

Ante un público encendido, el rapero cerró el 2025 con un show vibrante, banda impecable y una lista de temas que combinó euforia, emoción y comunión con la gente.

Marcos Príncipi
Por
Marcos Príncipi
Wos cerró el año con un show arrollador La Plata

Wos cerró el año con un show arrollador La Plata

El pronóstico no falló y la tormenta con la que abrió el sábado empezó a disiparse por la tarde. El viento barrió las nubes y dejó un cielo despejado en una jornada calurosa en La Plata. Para las seis de la tarde los alrededores del hipódromo ya estaban desbordados. Cientos de jóvenes felices con sus remeras, fernet y parlantes esperaban la hora del show. Familias enteras, con padres acompañando a sus hijos más chicos, iban ocupando su lugar en una marea que había viajado desde distintos puntos de la provincia para estar ahí. A las ocho, cuando caía el sol, un caballo pastaba tranquilo en el centro de la pista, mientras las gradas y el campo, con capacidad para 10 mil personas, ya estaban casi repletos y la noche lista para explotar.

La mexicana agradeció la invitación del productor discográfico en redes sociales.
Te puede interesar:

Bad Bunny sorprendió al cantar con Julieta Venegas durante su show en México

Cuando el reloj marcó 21.30, la calma se terminó. Wos salió al escenario con la potencia de un boxeador preparado para llevarse puesto al público desde el primer round con “Descartable”, “7/8” y “Niño gordo flaco". Cuando llegó el turno de “Luz Delito” el público ya estaba entregado al pogo. “Gracias por venir”, dijo Wos, y su público respondió como si el saludo fuera combustible para seguir saltando. La secuencia siguió con “Que se haga tarde”, “Contando ovejas”, “Melón vino”, “Andrómeda” y “Así nomás”, mientras el hipódromo era ya un cuerpo único.

Wos 2

En ese punto del show también quedó claro que buena parte del magnetismo de la noche se sostiene también en la fuerza y la precisión de la banda, encendida y firme, capaz de sostener tensión, matizar climas y golpear cuando hace falta: Facundo “Evlay” Yalve en guitarra, Natasha Iurcovich en bajo, Tomás “Tomi” Sainz en batería, Fran Azorai en teclados e Ivanna Rud en segunda guitarra fueron un engranaje aceitado, contundente y sensible, construyendo un andamiaje musical que nunca pierde músculo ni emoción.

Sobre esa base se asientan las canciones de Wos: letras que combinan potencia discursiva y crítica social con una honestidad emocional. Canciones escritas desde una voz joven y consciente, capaz de dialogar con la incertidumbre, la bronca, la esperanza y las contradicciones del presente argentino sin impostaciones ni solemnidad.

Con “Que se mejoren” el público aprovechó para sentar su posición política: desde el campo partió el ya clásico “el que no salta votó a Milei” que más tarde volvería, y que encontró eco incluso en las gradas cuando alguien reconoció al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aplaudido y saludando, antes de sumarse también él al cantito colectivo. Después, el ritual inevitable: el momento de freestyle, el ADN del rapero surgido del "Quinto Escalón", acompañado por la guitarra de Nico Bereciartúa, uno de los invitados de la noche.

Wos 4

La lista fue sólida, dinámica, emocional. “Arrancarmelo”, convertida en canto de época desde el Mundial 2022, fue uno de los puntos más altos. Siguió con “Buitres”, “Culpa”, “Cabezas Cromadas”. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con “Quemarás”, que tuvo la voz y la imagen del Indio Solari proyectadas sobre un telón que cubrió el escenario, y que terminó coronado por el grito popular: “olé, olé, olé, Indio…”.

Hubo también momentos para la "flasehadita" con el beatbox de Wos cruzado con la batería precisa de Sainz. El tramo final fue directamente incandescente: “Sátira”, “Fantasía Petricor”, el pulso ardiente de “Alma Dinamita”, el estallido monumental de “Canguro” y la intensidad de “Fresco” y “Cambiando la piel” elevaron al público a un estado de felicidad feroz. El cierre tuvo estética cinematográfica: “La Cochería” como antesala y “Púrpura” como golpe final. El hipódromo terminó convertido en un abrazo colectivo, en gritos, saltos y miradas cómplices como si, por un rato, el año entero hubiera encontrado alivio y refugio en la música y las letras de Wos y su banda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia.

Arrancó la venta de entradas para el regreso de Los Ángeles Azules a la Argentina

La banda pop sigue agotando entradas y generando tendencia décadas después de su debut.
play

Los Backstreet Boys reviven I Want It That Way luego de 26 años y anuncian su regreso a los escenarios

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la posibilidad de que los Rolling Stones vuelvan a tocar en Argentina

Rating Cero

La historia combina suspenso psicológico y drama familiar con un fuerte trasfondo social.
play

Está en Netflix, tiene escenas explícitas y tenés que verla: la serie que es furor

En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva. Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026.

¿Las tenés todas? Estas son las cinco series con las que Marvel quiere relanzar su universo

Ahora, llegó a la gran N roja, un gran estreno estadounidense de 2019, se trata de Maestras del engaño, la película que se lanzó en este sitio web y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. 
play

Furor en Netflix: esta película combina acción con comedia y tiene a Anne Hathaway como protagonista

Wos cerró el año con un show arrollador La Plata

Wos cerró el año con un show arrollador La Plata

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Christian Petersen continúa internado: no se publicarán partes médicos

Las mediáticas dieron una gran espectáculo con una pelea ofensiva que se ganó por tarjetas.

Párense de Manos 3: así fue la dura pelea que Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte

últimas noticias

La Selección argentina disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Una por una, estas serán las sedes de Argentina en el Mundial 2026

Hace 21 minutos
Conocé todo sobre la historia de esta mujer que es una de las figuras más recordadas del siglo XIX

Mató a 50 personas y es conocida como la primera asesina en serie de la historia: tenía un método llamativo

Hace 32 minutos
Leopoldo Alberto Jara Araya había entrado a la casa de jubilados en Moreno

Detuvieron a un delincuente chileno tras una feroz entradera a jubilados en Moreno

Hace 44 minutos
Atención al monotributo en el primer mes del 2026.

Nuevos topes por categoría: como quedará el monotributo de ARCA a partir de enero 2026

Hace 55 minutos
Irán ofreció ayuda a Venezuela para combatir a Estados Unidos.

Irán ofreció ayuda a Venezuela para "enfrentar la piratería" de Estados Unidos

Hace 1 hora