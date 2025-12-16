Donald Trump ordenó el bloqueo total de todos los barcos petroleros que entran y salen de Venezuela

El presidente de Estados Unidos publicó un tajante comunicado en la red social Truth en el que informó que Venezuela está "completamente rodeada" por la Armada norteamericana. Exigió al régimen de Nicolás Maduro que devuelva "todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , intenta arrinconar a Nicolás Maduro con un impresionante despliegue militar en la zona del Caribe . Esta vez, mediante la red social Truth , confirmó que la Armada activó el bloqueo del ingreso y el egreso de buques petroleros en Venezuela .

El mandatario fue tajante en sus palabras para el país sudamericano. “La conmoción que sentirán será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron ”, fue parte inicial del mensaje.

Como ya se había expresado antes, apuntó directamente contra el presidente venezolano: " El régimen ilegítimo de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, cometer narcotráfico, tráfico de personas, asesinatos y secuestros", sostuvo para justificar la medida.

"Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera ", denominó Trump a la gestión de Maduro. "Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela ", anunció.

También aprovechó el mensaje para reafirmar la política antiinmigratoria que aplica estricta y ferozmente dentro del territorio estadounidense, y arremetió contra los venezolanos en Estados Unidos: "Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado" .

En la misma línea, siguió: "Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente".

Donald Trump celebró la primera confiscación a un petrolero en mar venezolano

La semana anterior, el presidente Donald Trump informó la confiscación de un buque petrolero en las cercanías de la costa de Venezuela. El mandatario precisó que la Guardia Costera de Estados Unidos estuvo a cargo de la operación. Este operativo se suma a la campaña de máxima presión que la Casa Blanca aplica contra el régimen de Nicolás Maduro, señalado por Washington de narcoterrorismo.

La agencia Bloomberg reportó que Trump calificó a la embarcación retenida como "un gran petrolero, muy grande, el más grande que jamás se confiscó". Fuentes oficiales de Estados Unidos indicaron a la prensa local que se trató de una "acción de cumplimiento judicial sobre un buque apátrida" que había salido de Venezuela.