Revelan un dato alentador sobe la salud de Christian Petersen

El reconocido chef se había descompensado mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en la Patagonia argentina. Continúa en terapia intensiva.

En medio de un gran hermetismo sobre el estado de salud de Christian Petersen tras sufrir una descompensación mientras realizaba una excursión en la Patagonia, revelaron un dato alentador.

Actualmente, el reconocido chef está internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde su evolución es seguida de cerca por su familia y el equipo médico. Si bien desde el centro de salud advirtieron que no brindará partes médicos públicos, como lo hizo el Ministerio de Salud de Neuquén en su momento, allegados al empresario hicieron declaraciones para llevar tranquilidad a los fanáticos que están preocupados .

De acuerdo a lo informado por el periodista Juan Etchegoyen, Petersen “mejora un poco” , en línea de lo que había informado el cirujano cardiovascular Fernando Cichero, quien había confirmado que la evolución es “muy buena” y que no necesita respirador artificial.

“Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias. Mejora de a poco . En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado ”, detalló el comunicado a través de su cuenta de X.

Al mismo tiempo, el periodista también hizo referencia a un comentario que le hicieron desde el entorno de la figura pública de 56 años y dejó expuesta el enojo con los medios de comunicación por cómo se trató la información del empresario.

“Lo otro que me informan es que la familia está muy enojada con la prensa por el tratamiento del tema. Textual que me dicen: “Lo dieron un poco más por muerto’”, agregó.

juan etchegoyen

¿Qué le pasó a Christian Petersen en San Martín de los Andes?

Aunque el entorno del chef mantiene un perfil bajo, las novedades confirmaron el estado crítico de Petersen, quien se encontraba en la zona cordillerana de San Martín de los Andes cuando debió ser asistido de urgencia, lo que derivó en su inmediata internación.

La descompensación del famoso ocurrió el viernes pasado, mientras escalaba el volcán en el Parque Nacional Lanín, acompañado por un grupo, cuando un guía notó que Petersen no se sentía bien y dio alerta a los guardaparques, por lo que se organizó un gran operativo de rescate.