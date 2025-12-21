21 de diciembre de 2025 Inicio
El look total black de Enzo Fernández por las calles de Londres, con un estilo urbano

El mediocampista del Chelsea aprovechó su tiempo libre para pasear por el centro de la ciudad. En medio de las decoraciones y luces navideñas, posó con un outfit relajado y abrigado.

Enzo Fernández marcó tendencia con un abrigado look de invierno.

  • Enzo Fernández paseó por el centro de Londres y disfrutó de las decoraciones de Navidad.
  • Para combatir el frío, eligió un look total black con estilo urbano.
  • Usó un buzo sencillo y un abrigo voluminoso, con un diseño que imitaba a un esqueleto.
  • No podían faltar el gorro tipo beanie ni un vaso de café caliente.

Se acercan las fiestas y las principales ciudades del mundo empiezan a inundarse de espíritu navideño. Aunque la Premier League continúa la actividad durante diciembre, Enzo Fernández se tomó un descanso y paseó por las calles de Londres con un increíble look urbano y total black.

Una por una, estas serán las sedes de Argentina en el Mundial 2026

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista del Chelsea mostró las luces y decoraciones navideñas del centro de la ciudad. Para combatir el frío del invierno europeo, eligió un abrigo oversize, de corte holgado y mangas amplias, con un tejido grueso y esponjoso. Sobre el color negro, se destacó un diseño color crema en las mangas que imitaba los huesos del brazo.

Debajo del abrigo, llevó un buzo también negro, de diseño minimalista y cuello redondo, que le aportó capas al conjunto. Completó el outfit con un gorro tipo beanie, de color negro con un pequeño logo blanco, para reforzar la estética urbana y descontracturada. Y, por supuesto, no podía faltar un buen café.

Enzo Fernández look

Sorpresa por el futuro de Enzo Fernández en Chelsea

El Chelsea derrotó 3 a 1 al Cardiff con un doblete de Alejandro Garnacho y clasificó a semifinales de la EFL Cup, pero un detalle llamó la atención: Enzo Fernández vio todo el partido desde el banco. Si bien la intención del entrenador Enzo Maresca fue darle descanso, la decisión causó sorpresa y despertó rumores sobre su futuro.

Según el medio inglés The Telegraph, el Chelsea no tiene intenciones de vender al campeón del mundo y, de hecho, no planea estar muy activo en el mercado de pases de enero. Pero sí le preocupa reforzar el mediocampo, algo a lo que apuntará en la ventana de transferencias de mediados de junio.

El objetivo del club de Stamford Bridge es aliviar la carga que sufren tanto Fernández como el ecuatoriano Moisés Caicedo, ya que en este momento no cuenta con muchas opciones de recambio para esa posición. El objetivo es incorporar al menos un mediocampista a mitad de 2026.

