Christian Petersen continúa internado: la drástica decisión de las autoridades del hospital

El reconocido chef sigue en terapia intensiva, a más de una semana de su descompensación, mientras realizaba una expedición al volcán Lanín, en Neuquén. El hermetismo en su entorno es extremo y las novedades oficiales son en cuentagotas.

El chef

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

La evolución del reconocido chef Christian Petersen, de 65 años, mantiene en vilo al mundo del espectáculo y gastronómico. Su descompensación durante una excursión al volcán Lanín, hace ya más de una semana, derivó en su internación en terapia intensiva y su estado actual es reservado. Sin embargo, las autoridades del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en Neuquén, tomaron una drástica decisión en las últimas horas.

Según consignó TN Show, el hospital no brindará partes médicos públicos, como lo hizo el Ministerio de Salud de Neuquén en su momento, sobre la salud de Petersen. La evolución detallada solo será informada a la familia y su entorno más íntimo.

Cabe recordar que, desde su descompensación el pasado 12 de diciembre, sus allegados solicitaron un estricto hermetismo, decisión que derivó en varios días sin información pública. Apenas circuló un comunicado oficial y el acompañamiento permanente de su esposa Sofía Zelaschi.

El diagnóstico principal señaló una “falla multiorgánica”, un cuadro complejo que requiere de monitoreo constante y asistencia médica especializada. "El paciente se encuentra bajo cuidados intensivos, con soporte médico avanzado debido al compromiso de múltiples sistemas orgánicos", detalló la institución.

Petersen imagen 20-12-25
El diagnóstico principal de Petersen señaló una “falla multiorgánica”.

El diagnóstico principal de Petersen señaló una “falla multiorgánica”.

¿Qué le pasó a Christian Petersen en San Martín de los Andes?

Aunque el entorno del chef mantiene un perfil bajo, las novedades confirmaron el estado crítico de Petersen, quien se encontraba en la zona cordillerana de San Martín de los Andes cuando debió ser asistido de urgencia, lo que derivó en su inmediata internación.

La descompensación del famoso ocurrió el viernes pasado, mientras escalaba el volcán en el Parque Nacional Lanín, acompañado por un grupo, cuando un guía notó que Petersen no se sentía bien y dio alerta a los guardaparques, por lo que se organizó un gran operativo de rescate.

