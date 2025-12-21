21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el cambio clave que piensa Google para el Wifi en celulares compartidos

Una de las prácticas más comunes para ahorrar datos móviles o acceder rápidamente a internet era conectarse a una red wifi desde un celular prestado, familiar o de uso compartido.

Por
Esta mejora estaría orientada a optimizar tanto la velocidad de conexión como la compatibilidad con distintos dispositivos. La herramienta ya se encuentra activa en el canal Canary.

Esta mejora estaría orientada a optimizar tanto la velocidad de conexión como la compatibilidad con distintos dispositivos. La herramienta ya se encuentra activa en el canal Canary.

  • Una de las prácticas más comunes para ahorrar datos móviles o acceder rápidamente a internet era conectarse a una red wifi desde un celular prestado, familiar o de uso compartido.
  • El aumento de amenazas digitales, el robo de información personal y la sofisticación de los ataques informáticos han puesto en la mira el uso de wifi en celulares compartidos.
  • Google trabaja en una nueva función para dispositivos Android que permitiría limitar el acceso a redes wifi cuando se trata de dispositivos compartidos. La iniciativa busca reforzar la seguridad y la privacidad.
  • La compañía, responsable del desarrollo de Android, apunta a que los propietarios de estos dispositivos tengan mayor control sobre quién puede usar una red inalámbrica y quién no.

Una de las prácticas más comunes para ahorrar datos móviles o acceder rápidamente a internet era conectarse a una red wifi desde un celular prestado, familiar o de uso compartido. Sin embargo, esta costumbre podría convertirse en cosa del pasado. El aumento de amenazas digitales, el robo de información personal y la sofisticación de los ataques informáticos han puesto en la mira el uso de wifi en celulares compartidos.

Atención a tu decoración navideña.
Te puede interesar:

Este adorno de Navidad puede hacer que tu internet funcione más lento: cuál es el motivo

Ahora, Google trabaja en una nueva función para dispositivos Android que permitiría limitar el acceso a redes wifi cuando se trata de dispositivos compartidos. La iniciativa busca reforzar la seguridad y la privacidad, evitando que cualquier usuario del equipo pueda conectarse automáticamente a redes guardadas.

Qué modificación planea Google para el Wifi en celulares compartidos

De esta manera, el sistema dejaría de asumir que todos los perfiles tienen el mismo nivel de permiso, algo especialmente relevante en celulares utilizados por varias personas en entornos familiares o laborales.

La compañía, responsable del desarrollo de Android, apunta a que los propietarios de estos dispositivos tengan mayor control sobre quién puede usar una red inalámbrica y quién no. En la práctica, esto supondría un cambio importante frente al modelo actual, donde las credenciales wifi se tratan como un recurso compartido. Es decir, el acceso dejaría de ser automático y pasaría a depender de una autorización explícita.

De acuerdo con el sitio web Android Authority, la versión 2511 de Android Canary introduce dos nuevas funciones relacionadas con la conexión a redes wifi: ‘Compartir red’ y ‘Permitir a los usuarios editar la red’. La primera habilita que otros perfiles del mismo dispositivo puedan conectarse a una red específica, mientras que la segunda autoriza a modificar sus parámetros, como nombre o configuración de seguridad.

Aunque ambas funciones permanecen activadas de forma predeterminada, Google planea permitir que se desactiven desde el apartado de ‘Opciones avanzadas’ al momento de conectarse a una red.

Este acceso puede realizarse por dos vías: mediante el panel de ‘Ajustes rápidos’ o ingresando a los detalles de la red desde ‘Ajustes’, dentro de la sección ‘Red e Internet’, hasta llegar al menú de ‘Internet’. El cambio apunta a ofrecer mayor control sobre el uso del wifi en dispositivos compartidos.

wifi cel

Se prevé que esta nueva función se extienda a un mayor número de usuarios con el lanzamiento de la próxima versión beta de Android 16 QPR3, en la que Google también incorporaría un punto de acceso wifi de doble banda de 2,4 y 6 GHz.

Esta mejora estaría orientada a optimizar tanto la velocidad de conexión como la compatibilidad con distintos dispositivos. La herramienta ya se encuentra activa en el canal Canary desde hace varias semanas, por lo que todo indica que su llegada a una beta pública es inminente, junto con otros ajustes enfocados en reforzar el control y el rendimiento de las conexiones inalámbricas.

wifi

Noticias relacionadas

El impacto en el rendimiento es medible y palpable. Pruebas técnicas del mismo estudio han demostrado que encender un juego de luces de baja calidad cerca del router puede provocar una caída de hasta un 15% en la velocidad de descarga. 

Por qué las luces de navidad pueden estar afectando el Wifi de tu hogar

Cuando la red falla, las opciones suelen reducirse a buscar Wi-Fi externo o postergar tareas,.

Adiós a los cortes de Internet: cómo tu notebook puede salvete de este problema

Consejo para la conexión al hogar de tu Wifi.

Este es el truco perfecto para ocultar tu red de Wifi y evitar que alguien más se conecte

WhatsApp cerró 2025 con un paquete de funciones.

Adiós a WhatsApp como lo conocíamos: la renovación de la aplicación en el cierre del 2025

Qué obstáculos tiene tu hogar para el Wifi.

Estas son todos los elementos de tu hogar que pueden afectar el Wifi

El modo Auto permite enfriar sin forzar el aire acondicionado.

Ni turbo ni eco: esta es la función recomendada para que se enfríe la casa más rápido

Rating Cero

La presentación del look se dio a través de sus redes sociales.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: cambió de look al cierre del 2025

Brad Pitt vuelve a destacarse en el catálogo de Netflix.
play

Fue filmada en Argentina, está en Netflix y la protagoniza Brad Pitt: la película para ver antes de fin de año

George Clooney recordó a su hermana Adelia.

Murió la hermana de George Clooney a los 65 años: el desgarrador mensaje del actor

Pity Álvarez hizo delirar a 35 mil personas que estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes

Pity Álvarez volvió a los escenarios en Córdoba después de siete años: las perlitas de su show

Christian Petersen es un reconocido chef y empresario argentino de 56 años

Revelan un dato alentador sobe la salud de Christian Petersen

La historia combina suspenso psicológico y drama familiar con un fuerte trasfondo social.
play

Está en Netflix, tiene escenas explícitas y tenés que verla: la serie que es furor

últimas noticias

Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.

Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción y Villarruel tiene un alto rechazo

Hace 8 minutos
La rutina completa consta de seis ejercicios. 

El entrenamiento exprés para personas que están muy ocupadas: dura 15 minutos

Hace 29 minutos
La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota

Hace 39 minutos
La víctima murió pese a ser asistida en el hospital local.

Tragedia en Córdoba: un conductor atropelló y mató a una agente de tránsito

Hace 42 minutos
Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia ofrece descuentos para compras navideñas.

Estos son los descuentos de Cuenta DNI para hacer las compras navideñas en 2025

Hace 48 minutos