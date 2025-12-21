21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Brutal doble crimen en San Luis: asesinaron a puñaladas a una mujer y a su hija de 13 años

Los cuerpos fueron hallados por la policía local tras el aviso al 911, ambos con signos de violencia. Por el crimen detuvieron a una pareja.

Por
Vanesa Zanni y su hija fueron asesinadas a puñaladas.

Una mujer y su hija de 13 años fueron encontradas sin vida, con múltiples heridas de arma blanca, en el interior de su vivienda y sospechan de una joven de 21 años. El hecho ocurrió en la provincia de San Luis.

La alerta llegó a través de una vecina, quien, preocupada al no obtener respuesta de las víctimas tras varios intentos de contacto, llamó al 911. Al ingresar al domicilio, el personal de la Comisaría 10° se encontró con el peor de los escenarios: ambos cuerpos apuñalados y con claros signos de violencia.

La fiscal de Instrucción N° 5, Gisela Milstein, se hizo presente en el lugar y ordenó de inmediato la intervención del Departamento de Homicidios para preservar la escena y recolectar evidencias que permitan reconstruir las últimas horas de madre e hija.

Para comenzar a entender un poco más sobre lo que pudo haber pasado para terminar con el fatal desenlace, la fiscal comenzó a indagar en la historia de la mujer. Vanesa Zanni era una figura conocida en el barrio por su compromiso social. De acuerdo con la información brindada por medios de la provincia, la mujer formaba parte del programa estatal "Familia Solidaria", dedicado a brindar refugio temporal a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o bajo disposiciones judiciales.

En este contexto, la investigación se centró en el entorno reciente de la casa: el testimonio de una vecina fue determinante para poner el foco sobre una joven de 21 años, a la que vieron en reiteradas ocasiones merodeando el barrio y la vivienda de la mujer y su hija.

Al profundizar sobre la joven, la policía detectó que hubo una denuncia por averiguación de paradero por parte de su padrastro y, tras una breve aparición, al conocerse la noticia de la muerte de Zanni nuevamente la joven se dio a la fuga.

Horas después de intensa búsqueda, la Policía de San Luis confirmó la detención de una pareja que estaría vinculada con el hecho. Los arrestos tuvieron lugar en la provincia de La Pampa, sobre la ruta nacional N° 188, y cerca de las localidades Quetrequén y Maisonnave. Ocurrió en el marco de un operativo realizado en conjunto con fuerzas policiales de otras jurisdicciones del país.

Comunicado policia san luis
