En plena tensión con EEUU, Nicolás Maduro se autoconcendió un premio por la paz La distinción fue creada por el propio mandatario venezolano con el objetivo de contrarrestar el Nobel otorgado a María Corina Machado. Por + Seguir en







Maduro criticó también el despliegue militar y las presiones de EEUU en el Caribe.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se autoconcedió el premio "Arquitecto de la Paz" en plena tensión con los Estados Unidos, a quien le criticó el despliegue militar en el Mar Caribe. La distinción había sido creada días atrás por el propio mandatario con el objetivo de contrarrestar el Nobel otorgado a María Corina Machado en Oslo, Noruega.

La entrega fue realizada por la Sociedad Bolivariana de Venezuela, en un acto realizado en la ciudad de Caracas con motivo de los 195 años del fallecimiento de Simón Bolívar.

Maduro Maduro recibiendo el premio "Arquitecto de la Paz". Según la propia organización, dedicada a la difusión del legado histórico y político de Simón Bolívar, Maduro fue considerado "arquitecto de la paz" por su labor en la "construcción y preservación de la paz en Venezuela y América Latina".

"Bolívar no pereció; su espíritu quedó vigilante, viendo los destinos de su pueblo. Hoy, su ideal irradia una luz inextinguible en su cuna: la Venezuela bolivariana", señaló el mandatario venezolano, previo a cuestionar el despliegue militar y las presiones de Estados Unidos en el Caribe.