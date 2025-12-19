19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

En plena tensión con EEUU, Nicolás Maduro se autoconcendió un premio por la paz

La distinción fue creada por el propio mandatario venezolano con el objetivo de contrarrestar el Nobel otorgado a María Corina Machado.

Por
Maduro criticó también el despliegue militar y las presiones de EEUU en el Caribe.

Maduro criticó también el despliegue militar y las presiones de EEUU en el Caribe.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se autoconcedió el premio "Arquitecto de la Paz" en plena tensión con los Estados Unidos, a quien le criticó el despliegue militar en el Mar Caribe. La distinción había sido creada días atrás por el propio mandatario con el objetivo de contrarrestar el Nobel otorgado a María Corina Machado en Oslo, Noruega.

La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico, aseguró el Comando Sur de Estados Unidos.
Te puede interesar:

EEUU volvió a atacar embarcaciones cerca de Venezuela: ya son más de 100 los muertos

La entrega fue realizada por la Sociedad Bolivariana de Venezuela, en un acto realizado en la ciudad de Caracas con motivo de los 195 años del fallecimiento de Simón Bolívar.

Maduro
Maduro recibiendo el premio

Maduro recibiendo el premio "Arquitecto de la Paz".

Según la propia organización, dedicada a la difusión del legado histórico y político de Simón Bolívar, Maduro fue considerado "arquitecto de la paz" por su labor en la "construcción y preservación de la paz en Venezuela y América Latina".

"Bolívar no pereció; su espíritu quedó vigilante, viendo los destinos de su pueblo. Hoy, su ideal irradia una luz inextinguible en su cuna: la Venezuela bolivariana", señaló el mandatario venezolano, previo a cuestionar el despliegue militar y las presiones de Estados Unidos en el Caribe.

"Todo el mal que nos intenta hacer el imperialismo se va convirtiendo en fuerza de lucha", concluyó.

Noticias relacionadas

El jugador y su esposa murieron en el lugar, mientras que su madre resultó herida.

Video: el escalofriante momento en que dos sicarios asesinaron a un jugador y su esposa en Ecuador

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio en Gaza

Trump junto a Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud.

Estados Unidos anunció medidas para bloquear la atención médica a niños transgénero

Gustavo Petro junto a Nicolás Maduro.

Petro eludió el pedido de apoyo militar de Maduro y por primera vez reconoce que es un "dictador"

Wiz Khalifa es uno de los raperos más reconocidos del mundo.

El rapero Wiz Khalifa fue condenado a nueve meses de prisión en Rumania por posesión de drogas

Peeta Mellark y Kartniss Everdeen en Los Juegos del Hambre. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

¿Los juegos del hambre? Trump anunció una competencia con dos adolescentes de cada estado

Rating Cero

El Trece se despide de una de sus periodistas estrellas. 

Bomba en El Trece: una de sus principales figuras renunció al canal y pasa a trabajar para la competencia

Ahora, llegó a la gran N roja, Pacto de fuga, la película que se lanzó en esta plataforma más vista. Es un thriller chileno de 2020 que fue furor en su momento en los cines.
play

Pacto de fuga, la película chilena que llegó a Netflix y está entre lo más visto: cuál es la trama

Fuentes indican que el formato de los teasers busca impulsar la taquilla de Avatar: Fire & Ash. Este movimiento estratégico de Disney tiene la ambición de que la nueva entrega de la franquicia Avatar se convierta en la película más recaudadora del año.

Cuándo y de qué extraña forma se lanzarán los trailers de Marvel para Avengers Doomsday

El chef se encuentra en terapia intensiva. 

Se conoció el motivo por el que se mantuvo en secreto la internación de Christian Petersen durante una semana

El líder de Tan Biónica habló sobre sus adicciones.

Hasta las lágrimas: el profundo mensaje de Chano Charpentier sobre las adicciones

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia.

Arrancó la venta de entradas para el regreso de Los Ángeles Azules a la Argentina

últimas noticias

Se estima que la indigencia bajó 3,8%.

El Gobierno aseguró que la pobreza bajó casi 11 puntos este año

Hace 18 minutos
La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico, aseguró el Comando Sur de Estados Unidos.

EEUU volvió a atacar embarcaciones cerca de Venezuela: ya son más de 100 los muertos

Hace 22 minutos
El virus de la influenza A ya está en el país.

Preocupa el avance de la gripe H3N2: cómo distinguirla del Covid 19 y qué síntomas provoca

Hace 1 hora
El Indio Solari será reconocido por la UBA.

La UBA le entregará el título de honoris causa al Indio Solari

Hace 1 hora
La gripe H3N2 ya circula en el país. 

Qué es la variante H3N2, la gripe que ya circula en Argentina

Hace 1 hora