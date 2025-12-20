Histórico: una ingeniera alemana se convirtió en la primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio Michaela Benthaus hizo un vuelo a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, a pesar de un accidente que la dejó imposibilitada de caminar hace siete años. Por + Seguir en







La mujer se dirigió desde su silla de ruedas hacia la cápsula utilizando un banco que se extendía desde la escotilla. Redes sociales

Michaela Benthaus, una ingeniera alemana que trabaja para la Agencia Espacial Europea, hizo historia este sábado al convertirse en la primera persona usuaria de sillas de ruedas en cruzar la frontera terrestre y llegar al espacio exterior.

El vuelo de 10 minutos fue a bordo de una cápsula de Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos, que despegó desde Texas junto a otros cinco tripulantes. El cohete alcanzó la línea de Kármán, que es el límite internacionalmente reconocido donde comienza el espacio.

"¡Fue la experiencia más genial!", dijo emocionada luego del aterrizaje y agregó: "No solo me gustó la vista y la microgravedad, sino que también disfruté cada etapa del ascenso".

Embed Michaela (Michi) Benthaus will become the first wheelchair user to cross the Kármán line. Her story, advocacy, and passion are evident in everything she does. pic.twitter.com/HusttrnUiQ — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025 El camino hacia la inclusión espacial Hace 7 años, Michaela Benthaus sufrió una lesión en la médula espinal luego de un accidente de bicicleta de montaña. Enseguida se contactó con Hans Koenigsmann, un ingeniero retirado de Space X, propiedad de Elon Musk, para saber si su condición física le impedía ser astronauta.

Cuando le dijeron que no, se anotó en la misión y Koenigsmann viajó junto a ella para darle la ayuda técnica que requiriese en el vuelo. Entre las adaptaciones, Blue Origin instaló equipo de apoyo terrestre y un banco especial para facilitar su acceso a la cápsula.

"El vuelo de 'Michi' demuestra que el espacio es para todos", afirmó Phil Joyce, vicepresidente de New Shepard. Este lanzamiento es el decimosexto vuelo de turismo suborbital de la compañía, de los que participaron, entre otros, la cantante Katy Perry en abril de 2025.