La Justicia de EEUU publicó los archivos clasificados de Jeffrey Epstein: Bill Clinton en un jacuzzi, Michael Jackson y Mick Jagger

Se trata de una primera tanda de difusión de 3.965 documentos que el Departamento de Justicia norteamericano está obligado dar a conocer, después de una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso.

El expresidente estadounidense Bill Clinton aparece en varios de los documentos clasificados del caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó hoy la primera tanda de los 95 mil papeles clasificados relativos al caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por tráfico sexual de menores y muerto en prisión en 2019. En total, se difundieron unos 3.965 documentos, entre los que se incluyen conversaciones telefónicas e imágenes comprometedoras de famosos personajes en diferentes tipos de fiestas, desde el expresidente norteamericano Bill Clinton hasta los músicos Michael Jackson y Mick Jagger.

Algunas de las imágenes más comprometedoras fueron las de Clinton: en una se lo ve dentro de un jacuzzi con otra persona y, en otra, en un avión privado con una joven de pelo rubio sentada a su lado, a quien se le censuró el rostro para proteger su identidad. El otrora mandatario de los Estados Unidos en la década de los '90 es uno de los personajes que más se repiten en los archivos desclasificados, aunque ya era conocida su relación con Epstein.

Minutos después de la publicación del material, el vocero de Clinton durante su presidencia, Ángel Ureña, salió a defenderlo. "La Casa Blanca está usando a Bill Clinton como distracción para ocultar una verdad que no quiere que salga a la luz", afirmó. Además, dijo que el exmandatario cortó todo tipo de vínculos con el financiero suicidado en prisión desde que se conocieron sus crímenes.

bill clinton y mick jagger

De todos modos, Clinton no fue el único en aparecer en esta primera publicación del material clasificado relativo al caso Epstein. Otros de los personajes fueron la fallecida estrella de pop Michael Jackson y el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. Los tres figuraron en diferentes instancias con Epstein, desde cenas hasta fiestas privadas.

En total, la Justicia estadounidense publicó 3.965 archivos, con un volumen aproximado de tres gigabytes, distribuidos en cuatro nuevos conjuntos de datos. La mayoría de los documentos están en formato PDF, aunque también se incluyó un archivo de video y varias imágenes sueltas, algunas incorporadas dentro de expedientes de múltiples páginas. Pero aún quedan muchos más archivos por revelarse.

El fiscal general adjunto Todd Blanche advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de manera inmediata debido a su volumen. Según anticipó, el Departamento de Justicia prevé liberar "varios cientos de miles más" de archivos en las próximas semanas, lo que promete mantener el caso Epstein en el centro del debate político y mediático en Estados Unidos.

La publicación de este material sucedió después de que el Congreso norteamericano votara con una amplia mayoría en ambas cámaras una ley que obligó al Departamento de Justicia a publicar los 95 mil documentos relativos a Epstein, el multimillonario condenado por tráfico sexual de menores de edad.

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Alerta por la salud de Christian Petersen: qué se sabe sobre su evolución

