Una por una, estas serán las sedes de Argentina en el Mundial 2026 El equipo de Lionel Scaloni quedó como cabeza del Grupo J y ya tiene toda la información sobre sus primeros tres partidos. ¿Cuánto tendría que viajar en caso de pasar de ronda? Por + Seguir en







La Selección argentina disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos. X (@Argentina)

La Selección argentina ya conoce el fixture del Mundial 2026.

Será cabeza del Grupo J y disputará la primera ronda en Estados Unidos.

El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas.

Luego, enfrentará a Austria el lunes 22 y a Jordania el sábado 27, en ambos casos en el AT&T Stadium de Dallas. El Mundial 2026 está cada vez más cerca y, tras el sorteo y la confirmación del fixture, la Selección argentina ya tiene un panorama de cómo será el camino para buscar el soñado bicampeonato. El equipo de Lionel Scaloni ya conoce dos datos clave: sus rivales y las sedes donde jugará.

La defensora del título quedó como cabeza del Grupo J, que también integran Argelia, Austria y Jordania. El torneo comenzará el jueves 11 de junio, con la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica, mientras que el debut de Argentina será el martes 16.

Esta edición del Mundial tiene dos particularidades: por un lado, es la primera en la historia en disputarse con 48 selecciones; y, por otro, las sedes estarán repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. En total, se jugarán 108 encuentros repartidos entre 16 ciudades anfitrionas.

Cuáles son las sedes de Argentina en el Mundial 2026 La Selección argentina jugará los partidos de fase de grupos en dos sedes diferentes. El primer partido, el debut frente a Argelia, será el martes 16 de junio a las 22 (hora de Buenos Aires) en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas, la sede del equipo de la NFL Kansas City Chiefs.

Kansas City Stadium Redes Sociales Luego, los siguientes dos encuentros se disputarán en el AT&T Stadium de Dallas, en Texas. Enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14, y cerrará la fase de grupos frente a Jordania, el sábado 27 a las 23 (ambos horarios corresponden a Argentina).