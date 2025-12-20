Asesinó a sus dos exmaridos en un mismo día y fue detenida: afirman que "fue planeado" Los crímenes tuvieron lugar en Florida, Estados Unidos, donde la mujer, identificada como Susan Avalon de 51 años, decidió acabar con la vida de los hombres mediante disparos de armas de fuego. Uno de ellos mantenía una deuda de u$s4.000 por manutención infantil. Por + Seguir en







Susan Avalon fue detenida y acusada por homicidios en segundo grado.

Una mujer fue detenida en Florida, Estados Unidos, acusada de haber asesinado a tiros a sus dos exmaridos en un mismo día. Se trata de Susan Avalon, de 51 años, quien ahora enfrenta cargos por homicidios en segundo grado. Su actual pareja advirtió a la policía que los crímenes fueron planeados. Uno de los hombres mantenía una deuda de u$s4.000 por manutención infantil.

Fuentes del caso señalaron al diario Law & Crime que la investigación comenzó a raíz de una denuncia telefónica realizada por una persona, quien alertó de un tiroteo en una casa ubicada en la ciudad estadounidense de Bradenton. Al llegar, se encontraron con un hombre agonizando y con dos disparos en su cuerpo.

La víctima, todavía consciente, alcanzó a expresarle a los efectivos que la autora del hecho había sido su exesposa. Luego de ser trasladado de urgencia a un hospital zonal, finalmente falleció producto de heridas en varios de sus órganos.

Avalon había estado casada con la víctima y tuvieron una hija, que actualmente tiene 15 años y vivía con él. Se habían divorciado hace 11 años y, según pudieron saber los investigadores, él le debía unos u$s4.000 en manutención infantil.

El segundo homicidio de Susan Al arribar a la propiedad de Susan, los efectivos encontraron a la mujer lavando su auto en la puerta y, mientras la interrogaban sobre las últimas horas de su accionar, identificaron que ella hacía referencia a una visita reciente a otra expareja suya, un hombre que residía en la ciudad de Tampa.

Fue en ese momento cuando los agentes decidieron asistir a la propiedad de su segundo exmarido y hallaron lo peor: otro cuerpo ya sin vida, también con varios disparos en su cuerpo. La autopsia realizada sobre las víctimas confirmó que ambos hombres habían sido asesinados el mismo día. Por su parte, el actual novio de Avalon aportó datos relevantes al señalar comportamientos inusuales de ella previos a los hechos, lo que reforzó las sospechas sobre la mujer, que fue detenida acusada de homicidio en segundo grado.