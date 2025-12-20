20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Asesinó a sus dos exmaridos en un mismo día y fue detenida: afirman que "fue planeado"

Los crímenes tuvieron lugar en Florida, Estados Unidos, donde la mujer, identificada como Susan Avalon de 51 años, decidió acabar con la vida de los hombres mediante disparos de armas de fuego. Uno de ellos mantenía una deuda de u$s4.000 por manutención infantil.

Por
Susan Avalon fue detenida y acusada por homicidios en segundo grado.

Susan Avalon fue detenida y acusada por homicidios en segundo grado.

Una mujer fue detenida en Florida, Estados Unidos, acusada de haber asesinado a tiros a sus dos exmaridos en un mismo día. Se trata de Susan Avalon, de 51 años, quien ahora enfrenta cargos por homicidios en segundo grado. Su actual pareja advirtió a la policía que los crímenes fueron planeados. Uno de los hombres mantenía una deuda de u$s4.000 por manutención infantil.

Donald Trump acelera su ofensiva contra Nicolás Maduro.
Te puede interesar:

Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Fuentes del caso señalaron al diario Law & Crime que la investigación comenzó a raíz de una denuncia telefónica realizada por una persona, quien alertó de un tiroteo en una casa ubicada en la ciudad estadounidense de Bradenton. Al llegar, se encontraron con un hombre agonizando y con dos disparos en su cuerpo.

La víctima, todavía consciente, alcanzó a expresarle a los efectivos que la autora del hecho había sido su exesposa. Luego de ser trasladado de urgencia a un hospital zonal, finalmente falleció producto de heridas en varios de sus órganos.

Avalon había estado casada con la víctima y tuvieron una hija, que actualmente tiene 15 años y vivía con él. Se habían divorciado hace 11 años y, según pudieron saber los investigadores, él le debía unos u$s4.000 en manutención infantil.

El segundo homicidio de Susan

Al arribar a la propiedad de Susan, los efectivos encontraron a la mujer lavando su auto en la puerta y, mientras la interrogaban sobre las últimas horas de su accionar, identificaron que ella hacía referencia a una visita reciente a otra expareja suya, un hombre que residía en la ciudad de Tampa.

Fue en ese momento cuando los agentes decidieron asistir a la propiedad de su segundo exmarido y hallaron lo peor: otro cuerpo ya sin vida, también con varios disparos en su cuerpo. La autopsia realizada sobre las víctimas confirmó que ambos hombres habían sido asesinados el mismo día.

Por su parte, el actual novio de Avalon aportó datos relevantes al señalar comportamientos inusuales de ella previos a los hechos, lo que reforzó las sospechas sobre la mujer, que fue detenida acusada de homicidio en segundo grado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa este viernes.

La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Maduro del poder de Venezuela

El expresidente estadounidense Bill Clinton aparece en varios de los documentos clasificados del caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia.

La Justicia de EEUU publicó los archivos clasificados de Jeffrey Epstein: Bill Clinton en un jacuzzi, Michael Jackson y Mick Jagger

Ante el asedio militar de Estados Unidos, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro le pidió apoyo militar a su par colombiano, Gustavo Petro.

Estados Unidos impuso sanciones económicas a familiares y allegados de Nicolás Maduro

Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro sabe mejor que nadie lo que busca con esta campaña militar norteamericana.

Donald Trump advirtió que "no descarta" iniciar una guerra contra Venezuela

La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico, aseguró el Comando Sur de Estados Unidos.

EEUU volvió a atacar embarcaciones cerca de Venezuela: ya son más de 100 los muertos

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio en Gaza

Rating Cero

La mexicana agradeció la invitación del productor discográfico en redes sociales.

Bad Bunny sorprendió al cantar con Julieta Venegas durante su show en México

Las menores pasarán la Nochebuena y Navidad con el futbolista.

Mauro Icardi pagó cuatro cuotas alimentarias para poder salir del país: qué le reclama Wanda Nara

Fragancia nacional que replica esencias de lujo.

Este es el perfume favorito de Marixa Balli: cuánto sale

Ricardo Darín lidera el fenómeno de El Eternauta en Netflix.
play

La serie de solo 6 capítulos protagonizada por Ricardo Darín: la rompe como ninguna

El niñero regresa a Netflix con más romance y enredos.
play

Genera un fuego prohibido: la serie de Netflix no apta para menores que tenés que ver

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar

últimas noticias

La mexicana agradeció la invitación del productor discográfico en redes sociales.

Bad Bunny sorprendió al cantar con Julieta Venegas durante su show en México

Hace 29 minutos
Las menores pasarán la Nochebuena y Navidad con el futbolista.

Mauro Icardi pagó cuatro cuotas alimentarias para poder salir del país: qué le reclama Wanda Nara

Hace 34 minutos
Juan Sebastián Verón entre los hinchas de Estudiantes que llegaron a San Nicolás.

Estudiantes vs Platense: como en Santiago del Estero, Verón está en la tribuna de San Nicolás

Hace 50 minutos
El Pincha y el Calamar se estudian durante el primer tiempo.

Estudiantes empata con Platense por la final del Trofeo de Campeones

Hace 58 minutos
Los presidentes de los Estados parte del Mercosur cerraron este sábado su cumbre en Foz de Iguazú y terminó el mandato pro témpore de Brasil.

Los líderes del Mercosur expresaron su "decepción" por no firmar el tratado con la Unión Europea

Hace 1 hora