Lula da Silva advirtió que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria"

En la apertura de la 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en Foz de Iguazú, el mandatario analizó la tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro y consideró que una escalada del conflicto sería "un precedente peligroso para el mundo".

Lula da Silva condenó la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.

En la apertura de la 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en Foz de Iguazú, Brasil, el presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva analizó la tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro y consideró que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo".

La 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados se realiza en Foz de Iguazú, Brasil.
Milei asiste a la cumbre del Mercosur en Brasil, tras el aplazo del acuerdo con la Unión Europea

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía hoy se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado. Más de cuatro décadas después de la Guerra de Malvinas, el continente americano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional", afirmó.

"Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo", añadió.

Por su parte, en una de las reuniones previas al encuentro de presidentes, el canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que "el fraude electoral y las persistentes violaciones de derechos humanos en el país constituyen una afrenta para toda la región".

La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Nicolás Maduro del poder: "Estamos protegiendo intereses de EEUU"

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder y aseguró que lo que pretenden es proteger "los intereses" norteamericanos.

Durante una conferencia de prensa de fin de año, el funcionario fue consultado sobre los planes de la Casa Blanca para el país caribeño, específicamente si apuntan a deponer a Maduro. "Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos, y Trump está protegiendo nuestros intereses", sostuvo, evasivamente.

Marco Rubio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brind&oacute; una conferencia de prensa este viernes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa este viernes.

