Lula da Silva advirtió que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria" En la apertura de la 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en Foz de Iguazú, el mandatario analizó la tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro y consideró que una escalada del conflicto sería "un precedente peligroso para el mundo".







Lula da Silva condenó la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela.

En la apertura de la 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en Foz de Iguazú, Brasil, el presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva analizó la tensión entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro y consideró que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo".

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía hoy se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado. Más de cuatro décadas después de la Guerra de Malvinas, el continente americano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional", afirmó.

"Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo", añadió.

Por su parte, en una de las reuniones previas al encuentro de presidentes, el canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que "el fraude electoral y las persistentes violaciones de derechos humanos en el país constituyen una afrenta para toda la región".

DISCURSO NO MERCOSUL | "Intervenção armada na Venezuela seria catástrofe humanitária", ressalta @LulaOficial ao lado de presidentes em Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul.

Lula ainda citou condenações pela tentativa de golpe de 8/1: "O Brasil acertou as contas com o passado".



Lula ainda citou condenações pela tentativa de golpe de 8/1: "O Brasil acertou as contas com o passado". pic.twitter.com/lusAoXxt2U — CanalGov (@canalgov) December 20, 2025 La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Nicolás Maduro del poder: "Estamos protegiendo intereses de EEUU" En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder y aseguró que lo que pretenden es proteger "los intereses" norteamericanos.