Archivos desclasificados de Jeffrey Epstein: desapareció una foto de Donald Trump Al menos 16 archivos fueron borrados del sitio oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ocurrió un día después de que se publicara la primera tanda de documentos relacionados con el caso del multimillonario condenado por tráfico sexual de menores, quien tuvo una relación de amistad de quince años con el presidente norteamericano. Por + Seguir en







El pederasta Jeffrey Epstein y el presidente estadounidense Donald Trump fueron amigos durante quince años.

Al menos unos 16 archivos desaparecieron del sitio oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos destinado a publicar el material desclasificado relativo al caso Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por tráfico sexual de menores y quien se suicidó en prisión en 2019. Entre las imágenes que ya no están, se incluye una en la que se encontraba el presidente norteamericano Donald Trump.

Los archivos desaparecidos, disponibles el viernes y que ya no estaban disponibles el sábado, incluían imágenes de pinturas que representaban mujeres desnudas y una que mostraba una serie de fotografías a lo largo de un aparador y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein desde hacía mucho tiempo.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no brindó explicaciones sobre la extraña desaparición de los 16 archivos desclasificados. Además, un vocero de la cartera se negó a responder las preguntas al respecto que hizo la agencia de noticias Associated Press.

La inexplicable desaparición de los archivos alimentó la especulación sobre qué se eliminó y por qué no se notificó públicamente, lo que agravó la antigua intriga sobre Epstein y las poderosas figuras que lo rodeaban. Entre ellas, el propio presidente Trump, con quien mantuvo una amistad durante quince años.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron la imagen faltante con una foto de Trump en una publicación en X, escribiendo: "¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el pueblo estadounidense".