Estados Unidos impuso sanciones económicas a familiares y allegados de Nicolás Maduro

La medida alcanza al entorno de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, esposa del mandatario venezolano. No podrán abrir cuentas bancarias ni recibir dinero de personas o entidades estadounidenses.

Ante el asedio militar de Estados Unidos

Estados Unidos le impuso sanciones a varios familiares y allegados al presidente venezolano Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro lo confirmó este viernes mediante un comunicado en el que acusó a siete personas vinculadas al líder del régimen y su esposa de apoyar un "narcoestado".

"No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales", aseguró en el comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La administración (de Donald) Trump seguirá atacando a las redes que sustentan su dictadura ilegítima", agregó el funcionario norteamericano. A partir de ahora, las personas sancionadas no podrán abrir cuentas bancarias ni recibir dinero de personas o entidades estadounidenses.

soldados venezuela
La alerta se emitió a partir

Estas sanciones de Estados Unidos alcanzaron a los familiares de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Estados Unidos afirma que Malpica Flores estuvo involucrado en una trama de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En concreto, fueron castigados su madre, que a su vez es la hermana de la esposa de Maduro, su padre, esposa y su hija.

Por último, el Tesoro también extendió este viernes una licencia general que vencía el 20 de diciembre y, ahora, protege a la refinería venezolana Citgo Petroleum de los acreedores hasta el 3 de febrero. Fue una extensión mucho más corta que la última que emitió el Tesoro en junio, que tenía una duración de seis meses.

Donald Trump advirtió que "no descarta" iniciar una guerra contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que no descarta la posibilidad de declararle la guerra a Venezuela para correr del gobierno a Nicolás Maduro. Además, adelantó que continuarán las incautaciones de buques petroleros vinculados al país sudamericano.

"No lo descarto, no", aseveró Trump ante la pregunta de un periodista de NBC News sobre la posibilidad de que Estados Unidos inicie una guerra en Venezuela. Al ser consultado si su objetivo final es derrocar el régimen de Maduro, el mandatario norteamericano evitó una respuesta directa y se limitó a afirmar: "Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie".

En los últimos días, la Casa Blanca intensificó su campaña militar contra Venezuela. El martes pasado, ordenó un bloqueo a los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano. Además, Washington ya incautó un buque cerca de las costas venezolanas y atacó un total de 27 lanchas que supuestamente trasladaban drogas prohibidas -aunque nunca se aportaron pruebas al respecto- en los que murieron unas 105 personas. El último de estos bombardeos sucedió el pasado jueves.

La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico, aseguró el Comando Sur de Estados Unidos.

EEUU volvió a atacar embarcaciones cerca de Venezuela: ya son más de 100 los muertos

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio en Gaza

Trump junto a Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud.

Estados Unidos anunció medidas para bloquear la atención médica a niños transgénero

Peeta Mellark y Kartniss Everdeen en Los Juegos del Hambre. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

¿Los juegos del hambre? Trump anunció una competencia con dos adolescentes de cada estado

-Donald Trump escucha a su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., durante la ceremonia de la firma de la reclasificación de la marihuana, este jueves en el Despacho Oval

Trump reclasificó el cannabis y lo sacó de la lista de sustancias más peligrosas

