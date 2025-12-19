Estados Unidos impuso sanciones económicas a familiares y allegados de Nicolás Maduro La medida alcanza al entorno de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, esposa del mandatario venezolano. No podrán abrir cuentas bancarias ni recibir dinero de personas o entidades estadounidenses. Por + Seguir en







Ante el asedio militar de Estados Unidos, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro le pidió apoyo militar a su par colombiano, Gustavo Petro.

Estados Unidos le impuso sanciones a varios familiares y allegados al presidente venezolano Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro lo confirmó este viernes mediante un comunicado en el que acusó a siete personas vinculadas al líder del régimen y su esposa de apoyar un "narcoestado".

"No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales", aseguró en el comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La administración (de Donald) Trump seguirá atacando a las redes que sustentan su dictadura ilegítima", agregó el funcionario norteamericano. A partir de ahora, las personas sancionadas no podrán abrir cuentas bancarias ni recibir dinero de personas o entidades estadounidenses.

soldados venezuela La alerta se emitió a partir "de órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe". Estas sanciones de Estados Unidos alcanzaron a los familiares de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Estados Unidos afirma que Malpica Flores estuvo involucrado en una trama de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En concreto, fueron castigados su madre, que a su vez es la hermana de la esposa de Maduro, su padre, esposa y su hija.

Por último, el Tesoro también extendió este viernes una licencia general que vencía el 20 de diciembre y, ahora, protege a la refinería venezolana Citgo Petroleum de los acreedores hasta el 3 de febrero. Fue una extensión mucho más corta que la última que emitió el Tesoro en junio, que tenía una duración de seis meses.

