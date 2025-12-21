Está en Netflix, tiene escenas explícitas y tenés que verla: la serie que es furor Una producción colombiana de suspenso psicológico se convirtió en una de las ficciones más comentadas del año por su historia perturbadora y su mirada cruda sobre el poder y la mente. + Seguir en







La historia combina suspenso psicológico y drama familiar con un fuerte trasfondo social.

Delirio es una de las series que se volvió furor en Netflix. Se trata de una ficción colombiana de 8 capítulos que impacta por su carga emocional, sus escenas explícitas y una trama que se sumerge en los pliegues más oscuros de la mente humana.

El estreno se dio durante 2025, en un contexto de fuerte apuesta de la plataforma por producciones latinoamericanas de alto vuelo narrativo. En ese marco, esta historia logró destacarse por su tono adulto y su construcción psicológica.

Lejos de tratarse de un relato lineal, la serie propone un recorrido fragmentado que conecta drama familiar, secretos de clase alta y un trasfondo social marcado por la violencia y la corrupción en Colombia durante fines del siglo XX.

delirio-serie-netflix-2025 (1) Un elenco sólido sostiene la intensidad dramática de la serie a lo largo de sus ocho episodios. Netflix: sinopsis de Delirio La trama se activa cuando un hombre vuelve de un viaje laboral y descubre que su esposa sufrió un colapso mental repentino. A partir de ese quiebre, inicia una búsqueda desesperada por entender qué detonó esa caída abrupta.

El recorrido lo obliga a revisar el pasado de una familia influyente, donde emergen vínculos rotos, traiciones silenciosas y heridas que nunca cerraron. Cada episodio suma capas de tensión y revela cómo el deseo y el poder pueden empujar a la locura.

Inspirada en la novela homónima de Laura Restrepo, la serie no adapta hechos reales, pero sí se nutre de un clima histórico reconocible que potencia el dramatismo y la incomodidad. Tráiler de Delirio Embed Reparto de Delirio El elenco de Delirio reúne figuras destacadas de la televisión y el cine colombiano. Estefanía Piñeres encarna a Agustina Londoño, el personaje central del derrumbe emocional que dispara el conflicto. La acompañan Juan Pablo Urrego como Fredy “Midas” McAlister y Juan Pablo Raba en el rol de Fernando Aguilar. También participan Salvador del Solar, Paola Turbay, Cristina Campuzano y José Julián Gaviria, en personajes clave para reconstruir el rompecabezas narrativo.