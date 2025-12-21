¿Las tenés todas? Estas son las cinco series con las que Marvel quiere relanzar su universo

En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva. Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026.

En la Comic-Con de Nueva York , Marvel anunció una avalancha de novedades para recuperar su posición destacada en el mundo del entretenimiento. El evento detalló el calendario de lanzamientos de cinco series previstas para 2026 , en un intento decidido por reavivar el interés que la compañía tuvo en el pasado.

Con un enfoque renovado que combina imagen real y animación , Marvel busca reconectar con su audiencia mediante historias nuevas y reinterpretaciones de clásicos .

Wonder Man abrirá la temporada, con estreno en Disney+ el 27 de enero de 2026 . Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II , la serie propone una fusión de acción y comedia al seguir a Simon Williams en un proyecto cinematográfico metatextual titulado como el propio personaje . Este planteamiento, el primero de su tipo en el Universo Cinematográfico de Marvel , pretende atraer tanto a nuevos espectadores como a seguidores de larga data .

En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva . Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026 . Las imágenes exclusivas ya han generado gran expectativa , incrementando el interés por la continuación de la historia.

X-Men ‘97 Temporada 2 volverá a reunir a los mutantes favoritos del público en el verano de 2026. Esta serie animada, cuyas raíces se remontan a la televisión de los años noventa, aprovecha la nostalgia y la intriga de los viajes temporales. Apocalipsis arrastrará a los personajes a distintas décadas para llevar a cabo sus planes. Los héroes deberán restablecer el curso natural del tiempo mientras se enfrentan a un mundo en transformación.

Tu amigo y vecino Spider-Man Temporada 2 cerrará la temporada otoñal de 2026, manteniéndose fiel a su premisa original y trayendo de vuelta a personajes como Venom y Gwen Stacy. Con nuevas alianzas y viejos enemigos, incluido el regreso de Daredevil al universo arácnido, esta entrega entrelaza las aventuras de Peter Parker en escenarios inéditos.

Finalmente, Vision Quest cerrará el año para los seguidores de Marvel. Esta serie, cuyo desarrollo se ha mantenido en secreto por la productora, explora al personaje Visión Blanco. Paul Bettany encabeza el reparto en una historia en la que lo humano y lo sintético colisionan, profundizando en el tema de la identidad.

El desafío para Marvel es considerable: reavivar la conexión con los seguidores de su era dorada y adaptarse a las narrativas del siglo XXI. 2026 no será solo un año de estrenos, sino de reafirmaciones; una promesa de calidad e innovación que estará bajo la mirada atenta de los fans ávidos de nuevas historias. Los anuncios abren un abanico de posibilidades que podrían redefinir el género de superhéroes en televisión, al tiempo que siembran conexiones esporádicas con el vasto universo cinematográfico donde todo comenzó.