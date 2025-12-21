IR A
IR A

¿Las tenés todas? Estas son las cinco series con las que Marvel quiere relanzar su universo

Estas incluyen continuaciones de éxitos y la llegada de nuevas historias al universo Marvel.

En marzo

En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva. Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026.

Marvel
  • En la Comic-Con de Nueva York, Marvel anunció una avalancha de novedades para recuperar su posición destacada en el mundo del entretenimiento.
  • Con un enfoque renovado que combina imagen real y animación, Marvel busca reconectar con su audiencia mediante historias nuevas y reinterpretaciones de clásicos.
  • En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva.
  • El desafío para Marvel es considerable: reavivar la conexión con los seguidores de su era dorada y adaptarse a las narrativas del siglo XXI.

En la Comic-Con de Nueva York, Marvel anunció una avalancha de novedades para recuperar su posición destacada en el mundo del entretenimiento. El evento detalló el calendario de lanzamientos de cinco series previstas para 2026, en un intento decidido por reavivar el interés que la compañía tuvo en el pasado.

La serie utiliza el rodaje ficticio de una nueva película de Wonder Man para mostrar el lado más absurdo del negocio: las promociones, los junkets, la presión de las redes sociales y ese circo constante que rodea a los actores.
Te puede interesar:

La nueva serie de Marvel retomará lo sucedido en Iron Man 3: ¿cuál es la conexión?

Con un enfoque renovado que combina imagen real y animación, Marvel busca reconectar con su audiencia mediante historias nuevas y reinterpretaciones de clásicos.

Wonder Man abrirá la temporada, con estreno en Disney+ el 27 de enero de 2026. Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, la serie propone una fusión de acción y comedia al seguir a Simon Williams en un proyecto cinematográfico metatextual titulado como el propio personaje. Este planteamiento, el primero de su tipo en el Universo Cinematográfico de Marvel, pretende atraer tanto a nuevos espectadores como a seguidores de larga data.

Qué series son las apuestas de Marvel para relanzar su universo

En marzo, Daredevil: Born Again Temporada 2 traerá de regreso a Matt Murdock en un papel tan contundente como en su primera aparición televisiva. Marvel ha confirmado que la serie no solo reavivará viejas rivalidades con Wilson Fisk, sino que también establecerá vínculos directos con la esperada película Spider-Man: Brand New Day de 2026. Las imágenes exclusivas ya han generado gran expectativa, incrementando el interés por la continuación de la historia.

Spiderman Daredevil Marvel

X-Men ‘97 Temporada 2 volverá a reunir a los mutantes favoritos del público en el verano de 2026. Esta serie animada, cuyas raíces se remontan a la televisión de los años noventa, aprovecha la nostalgia y la intriga de los viajes temporales. Apocalipsis arrastrará a los personajes a distintas décadas para llevar a cabo sus planes. Los héroes deberán restablecer el curso natural del tiempo mientras se enfrentan a un mundo en transformación.

Tu amigo y vecino Spider-Man Temporada 2 cerrará la temporada otoñal de 2026, manteniéndose fiel a su premisa original y trayendo de vuelta a personajes como Venom y Gwen Stacy. Con nuevas alianzas y viejos enemigos, incluido el regreso de Daredevil al universo arácnido, esta entrega entrelaza las aventuras de Peter Parker en escenarios inéditos.

spider man brand

Finalmente, Vision Quest cerrará el año para los seguidores de Marvel. Esta serie, cuyo desarrollo se ha mantenido en secreto por la productora, explora al personaje Visión Blanco. Paul Bettany encabeza el reparto en una historia en la que lo humano y lo sintético colisionan, profundizando en el tema de la identidad.

El desafío para Marvel es considerable: reavivar la conexión con los seguidores de su era dorada y adaptarse a las narrativas del siglo XXI. 2026 no será solo un año de estrenos, sino de reafirmaciones; una promesa de calidad e innovación que estará bajo la mirada atenta de los fans ávidos de nuevas historias. Los anuncios abren un abanico de posibilidades que podrían redefinir el género de superhéroes en televisión, al tiempo que siembran conexiones esporádicas con el vasto universo cinematográfico donde todo comenzó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fuentes indican que el formato de los teasers busca impulsar la taquilla de Avatar: Fire & Ash. Este movimiento estratégico de Disney tiene la ambición de que la nueva entrega de la franquicia Avatar se convierta en la película más recaudadora del año.

Cuándo y de qué extraña forma se lanzarán los trailers de Marvel para Avengers Doomsday

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Mientras tanto, el UCM va preparando el terreno para lo que viene después. Porque no olvidemos que Vengadores: Secret Wars llegará en diciembre de 2027. Vengadores: Doomsday no es el final, es la antesala del terremoto.

Cómo serán los 4 trailers que lanzará Marvel para Avengers Doomsday y qué particularidad tienen

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

últimas noticias

Enzo Fernández marcó tendencia con un abrigado look de invierno.

El look total black de Enzo Fernández por las calles de Londres, con un estilo urbano

Hace 8 minutos
La Selección argentina disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Una por una, estas serán las sedes de Argentina en el Mundial 2026

Hace 27 minutos
Conocé todo sobre la historia de esta mujer que es una de las figuras más recordadas del siglo XIX

Mató a 50 personas y es conocida como la primera asesina en serie de la historia: tenía un método llamativo

Hace 38 minutos
Leopoldo Alberto Jara Araya había entrado a la casa de jubilados en Moreno

Detuvieron a un delincuente chileno tras una feroz entradera a jubilados en Moreno

Hace 50 minutos
Atención al monotributo en el primer mes del 2026.

Nuevos topes por categoría: como quedará el monotributo de ARCA a partir de enero 2026

Hace 1 hora