Irán advirtió que "se defenderá como nunca antes" si lo ataca Estados Unidos

La misión de Irán ante Naciones Unidas respondió en X las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtieron que el país está listo "para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero si se le presiona se defenderá como nunca antes".
Trumo había asegurado que que la república islámica "va a explotar" si el régimen de Teherán intentara asesinarlo. El empresario había afirmado en Truth Social que "el tiempo se acaba" para alcanzar un acuerdo nuclear y que, de no encausar las negociaciones, correrán la misma suerte que Venezuela.
El viceministro de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, precisó que tienen en la mira "las bases estadounidenses en la región" para dar un "duro golpe", según medios locales.
Gharibabadi aseguró que Irán "no busca la guerra", pero "ante cualquier acción o ataque estúpido" por parte de Estados Unidos, están listos para responder "con decisión para defender a nuestro país".
La amenaza de Donald Trump a Irán
El mandatario estadounidense instó a Irán a que se "siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo - no armas nucleares" y destacó que un importante contingente de la Marina se dirige hacia Medio Oriente. Horas antes el Ejército había informado la llegada del grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln a la región.
"Una armada masiva se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela", explicó Trump y comparó a la situación con la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro: "Al igual que en Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario".
"El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!", prosiguió el republicano y recordó lo ocurrido en 2025: "Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche".
El presidente de Estados Unidos viene amenazando con atacar Irán desde que se hizo pública a nivel internacional la represión masiva a las protestas contra el gobierno iraní.