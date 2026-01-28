Irán advirtió que "se defenderá como nunca antes" si lo ataca Estados Unidos

La misión iraní ante Naciones Unidas le respondió a Trump, quien había asegurado que el país correrá la misma suerte que Venezuela si no alcanzan un acuerdo nuclear.

La misión de Irán ante Naciones Unidas respondió en X las amenazas del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , y advirtieron que el país está listo "para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero si se le presiona se defenderá como nunca antes ".

Trumo había asegurado que que la república islámica "va a explotar" si el régimen de Teherán intentara asesinarlo. El empresario había afirmado en Truth Social que "el tiempo se acaba" para alcanzar un acuerdo nuclear y que, de no encausar las negociaciones, correrán la misma suerte que Venezuela .

El viceministro de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi , precisó que tienen en la mira "las bases estadounidenses en la región" para dar un "duro golpe" , según medios locales.

Gharibabadi aseguró que Irán "no busca la guerra" , pero "ante cualquier acción o ataque estúpido" por parte de Estados Unidos, están listos para responder "con decisión para defender a nuestro país".

El mandatario estadounidense instó a Irán a que se "siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo - no armas nucleares" y destacó que un importante contingente de la Marina se dirige hacia Medio Oriente . Horas antes el Ejército había informado la llegada del grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln a la región.

"Una armada masiva se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela", explicó Trump y comparó a la situación con la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro: "Al igual que en Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario".

"El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!", prosiguió el republicano y recordó lo ocurrido en 2025: "Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche".

El presidente de Estados Unidos viene amenazando con atacar Irán desde que se hizo pública a nivel internacional la represión masiva a las protestas contra el gobierno iraní.