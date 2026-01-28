C5N en Santa Fe: así es el lugar donde mataron a Jeremías Monzón

Adrián Salonia recorrió el depósito abandonado, rodeado de pastizales, donde se cometió el brutal crimen que sacude al país. Los detalles de un asesinato atroz.

Mientras avanza la causa que investiga la muerte de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado por tres menores en Santa Fe , con la audiencia de imputación de cargos para la madre de la chica detenida por el brutal crimen convocada para este jueves, C5N viajó a la capital santafesina para conocer de cerca los detalles del macabro hecho.

Así fue el impactante choque en el que murieron 7 hinchas que habían ido a la cancha

Adrián Salonia recorrió el depósito abandonado, en un predio con pastizales altos, donde los tres jóvenes torturaron y mataron a Jeremías. Uno de los hombres que acompañó al periodista, quien pidió ser llamado Roberto, mostró la pequeña habitación donde se cometió el crimen. "Acá fue donde lo mataron, nosotros estábamos trabajando y llegó la Policía", describió.

" Había un aguantadero, había gente que pernoctaba acá . Se ve que lo trajeron engañado acá, lo torturaron y lo mataron. No se puede comprender, es atroz", expresó, mientras mostraba el lúgubre cuarto, con basura, suciedad y sangre en el suelo.

"Ver el video te da escalofríos, cuando le sacan el cuchillo de la sien. Es horrible. Acá nunca pasó algo así, ver que disfruten de esa manera" , cuestionó Roberto.

En las últimas horas un familiar de uno de los acusados se presentó ante la Justicia tras ser denunciado por amenazas . Se trata de Maximiliano U., medio hermano de uno de los sospechosos del homicidio, quien era intensamente buscado por amedrentar a un amigo de la víctima a través de mensajes privados en Instagram, según informaron fuentes judiciales y medios locales.

De acuerdo con la denuncia, el acusado habría enviado frases intimidatorias como "dejá de subir giladas porque ya te busco", "¿querés que te rompa la cabeza?" y "te re cago a balazos", lo que motivó que el damnificado, un joven de 21 años, radicara una presentación formal en la Comisaría 14 de San José del Rincón. Así, el hombre quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como "amenaza simple". Por otro lado, fueron detenidas la joven de 16 años, acusada del asesinato de Monzón, y su madre.

La acusada, de 16 años, fue encontrada y detenida el 23 de diciembre, un día después del hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón, en el hogar asistencial "Casa de Juan Diego", en la ciudad de Santa Fe cuando se encontraba junto a su madre. También fueron imputados otros dos adolescentes de 14 años, que fueron restituidos a sus familias y están bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez.

El asesinato de Jeremías Monzón

Jeremías Monzón desapareció el 18 de diciembre y recién cuatro días después la Policía pudo confirmar su asesinato, cuando los vecinos alertaran sobre el hallazgo de un cuerpo en el galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente. La principal sospechosa y la víctima iban a entablar el primer contacto personal el mismo 18 de diciembre. Para ello, Monzón viajó desde Santo Tomé a Santa Fe para encontrarse con la joven.

Crimen de Jeremías Monzón: cómo fue el hallazgo del cuerpo tras varios días de búsqueda

Personal de la Policía descubrió el cuerpo de Jeremías Monzón el lunes 22 de diciembre en avanzado estado de descomposición, luego que fueran alertados por los vecinos aportando el dato dentro de un galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

Si bien en un primer momento se informó que la adolescente era la novia de Monzón, sin embargo, la familia aseguró que se conocieron por redes sociales y que el primer contacto personal lo iba a mantener el día que terminó muerto.

En lo que respecta a la investigación, se registraron antecedentes que indican que Jeremías había viajado desde Santo Tomé a Santa Fe para encontrarse con la joven, momento que quedó registrado en cámaras de videovigilancia.