Hoy en Netflix: de qué se trata La trampa, la película de suspenso que sorprendió en cines y ahora llegó al streaming Un espectacular estreno estadounidense de 2024 llegó a la gran N roja y atrapó la atención de miles de suscriptores. + Seguir en







Ahora llegó a la gran N roja, La trampa, un film estadounidense de 2024 que atrapó la atención de millones de televidentes y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, los estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming se convierten en tendencia en cuestión de segundos y atrapan a miles de suscriptores y usuarios de todo el mundo. Esto la transforma en el sitio web del streaming más consumido del planeta.

Ahora llegó a la gran N roja, La trampa, un film estadounidense de 2024 que atrapó la atención de millones de televidentes y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. Es un thriller de intriga, acción y mucho suspenso, también llena de crimen y asesinatos en serie. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes esta última semana de enero 2026.

Sinopsis de La trampa, la película que llegó a Netflix Un hombre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop. Pronto, el padre se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente, y de que algo inquietante está sucediendo.

la trampa Tráiler de La trampa Embed - La Trampa (2024) Tráiler Oficial Español Reparto de La trampa Josh Hartnett como Cooper

Saleka como Lady Raven

Alison Pill como Rachel

Ariel Donoghue

Kid Cudi

Russ como Parker Wayne

Hayley Mills como Dr. Josephine Grant

Vanessa Smythe como Tour Manager trampa