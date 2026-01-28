Hoy en Netflix: de qué se trata La trampa, la película de suspenso que sorprendió en cines y ahora llegó al streaming

Ahora llegó a la gran N roja, La trampa, un film estadounidense de 2024 que atrapó la atención de millones de televidentes y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, los estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming se convierten en tendencia en cuestión de segundos y atrapan a miles de suscriptores y usuarios de todo el mundo. Esto la transforma en el sitio web del streaming más consumido del planeta.
Ahora llegó a la gran N roja, La trampa, un film estadounidense de 2024 que atrapó la atención de millones de televidentes y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. Es un thriller de intriga, acción y mucho suspenso, también llena de crimen y asesinatos en serie. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes esta última semana de enero 2026.
Sinopsis de La trampa, la película que llegó a Netflix
Un hombre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop. Pronto, el padre se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente, y de que algo inquietante está sucediendo.