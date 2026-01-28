Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de enero

El oficial opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de tres ruedas consecutivas al alza.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación , tras tres jornadas consecutivas al alza . Por su parte, el blue opera a $1.490, mientras que el mayorista trepa a $1.442,50, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.

El dólar oficial encadenó su tercera suba al hilo y cotizó a $1.415

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas: en lo que va de enero ya superó los u$s1.000 millones . Además, las reservas brutas superaron los u$s45.740 y alcanzaron un nuevo máximo desde 2021.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual . En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

El dólar oficial cotizó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.442,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cerró a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.507,80 para la compra y $1.509,40 para la venta, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.465,80

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.445.