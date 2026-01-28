28 de enero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de enero

El oficial opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de tres ruedas consecutivas al alza.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, tras tres jornadas consecutivas al alza. Por su parte, el blue opera a $1.490, mientras que el mayorista trepa a $1.442,50, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.

El dólar oficial arrancó la semana al alza.
El dólar oficial encadenó su tercera suba al hilo y cotizó a $1.415

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas: en lo que va de enero ya superó los u$s1.000 millones. Además, las reservas brutas superaron los u$s45.740 y alcanzaron un nuevo máximo desde 2021.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.442,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cerró a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.507,80 para la compra y $1.509,40 para la venta, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.465,80

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.445.

