Se estrelló un avión en el norte de Colombia: hay 15 muertos

La aeronave fue localizada destruida en una zona montañosa de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, y las autoridades confirmaron que no hay sobrevivientes. Murieron un congresista y un exconcejal.

Un avión con 13 pasajeros a bordo y dos tripulantes se estrelló este miércoles en el norte de Colombia. Se trata de una aeronave de la empresa Searca que prestaba servicios para Satena y fue localizada destruida en una zona montañosa de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. Las autoridades confirmaron que no hay sobrevivientes .

El avión HK-4709 cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, pero se había perdido su rastro. El secretario de Seguridad departamental, Jorge Quintero , precisó que el reporte inicial provino de campesinos que localizaron la estructura de la aeronave.

"La información que nos llega... es que se acercaron allá y la encontraron completamente deshecha , y al momento no nos dan reporte de ninguna persona viva ", señaló el funcionario, indicando que el impacto ocurrió a unos 30 minutos del casco urbano de La Playa de Belén.

El operativo de recuperación de los 15 cuerpos enfrenta desafíos geográficos y de orden público, dada la influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC en el sector.

"En esa zona sabemos que en el departamento delinquen los delincuentes del ELN. La idea es poder llegar allá con todas las medidas de seguridad" , advirtió Quintero respecto al despliegue de los organismos de socorro.

Por su parte, la Aeronáutica Civil notificó que la baliza de emergencia del avión no se activó, lo que dificultó las tareas de rastreo iniciales. Ante esta situación, el gobernador de la región dispuso un equipo de cartógrafos y personal especializado del Ejército y la Fuerza Aérea para verificar las hipótesis del siniestro y activar los protocolos internacionales de levantamiento.

Cronología del siniestro y despliegue de emergencia

El vuelo NSE 8849 despegó de Cúcuta a las 11:42 de este miércoles con destino al aeropuerto Aguas Claras, pero el contacto con el centro de control se interrumpió abruptamente apenas doce minutos después. Según explicó Satena en un comunicado oficial, los registros operativos sugieren que la aeronave habría agotado su autonomía de vuelo hacia las 14, alcanzando su límite de combustible antes del hallazgo.

La lista de víctimas incluye a figuras públicas como el representante por las curules de paz, , y el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco. Ante la magnitud de la tragedia, la aerolínea estatal suspendió el resto del circuito programado para dicha aeronave, que debía completar tramos hacia Tibú y Medellín durante la jornada.

Actualmente, una comisión de rescate se desplaza al sitio del impacto para completar las labores de identificación, mientras la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil lidera las pesquisas.