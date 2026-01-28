28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La familia de Pablo Grillo difundió un video en el que se observa la mejora del fotógrafo

El joven se encuentra en rehabilitación, luego de unos meses críticos en los que dejó el hospital y regresó a su casa tras el disparo del proyectil de gas lacrimógeno en marzo del 2025. "Volvió a tomar mate", contaron.

Por
Pablo Grillo está internado desde marzo del 2025.

Pablo Grillo está internado desde marzo del 2025.

Redes sociales

La familia de Pablo Grillo publicó un video en el que se ve al fotógrafo con una mejoría, ya que se mueve por sí solo, de buen ánimo y sin silla de ruedas en el jardín del Hospital M. Rocca. Además, informaron que estaban pronto a retirarle la sonda nasogástrica.

La víctima fue trasladada en helicóptero al hospital de Morón.
Te puede interesar:

Morón: balearon a un policía de la Ciudad y a una cadete para robarles la moto

El joven se recupera de un disparo que le dio el gendarme Héctor Guerrero en una de las marchas de jubilados que se desarrolló el 12 de marzo del 2025. Los jueces de la Cámara confirmaron que el autor fue procesado por lesiones gravísimas producidas a Grillo y abuso de armas reiterado en otras cinco oportunidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergiopeinador/status/2016323163827716237&partner=&hide_thread=false

El tribunal destacó que las imágenes agregadas al expediente, junto con los peritajes y las reconstrucciones técnicas, evidencian que el disparo que lesionó al fotógrafo fue efectuado de manera directa y horizontal hacia el grupo de personas ubicado frente al cordón policial, una práctica que los magistrados calificaron como contraria a la normativa y de extrema peligrosidad.

La familia confirmó que el lunes le iban a sacar la sonda y que ya podría iniciar a “alimentarse por sus propios medios en todas las comidas". "Volvió a tomar mate, un pequeño placer que significa mucho. Autonomía: Está mejorando notablemente su control corporal, por lo que pronto podrían retirarle los pañales", agregó la familia.

Además, contaron que Grillo “come con más ganas y en cantidad”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Robo millonario en una concesionaria de Villa Devoto: se llevaron u$s60.000 y camisetas de fútbol

Los presos que escaparon en Misiones.

Fuga de película en Misiones: cuatro presos rompieron un techo y huyeron en un auto

Así quedó el Peugeot 206 que conducía Leiva Villalba.

Escapó de un control policial, chocó y murió: estaba prófugo desde septiembre

Una mujer entregó una cifra millonaria a estafadores, tras un engaño telefónico. 

Le robaron 90 mil dólares a una jubilada: se hicieron pasar por empleados de ANSES

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron"

El SAME intervino por el hecho.

Chocaron un auto y un colectivo de larga distancia en la Autopista 25 de Mayo: al menos un herido

Rating Cero

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

La Tora estuvo de novia con Maxi de 18 Kilates durante 4 meses

La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

El falsario se estrenó en Netflix.
play

El falsario es la nueva película italiana que está siendo lo más visto de Netflix: ¿de qué se trata?

Las producciones más esperadas que llegarán a Netflix en 2026.

Estas son las series más destacadas que Netflix presentará en 2026

El nuevo look de La Reini que marcó su regreso en redes sociales.

La impactante transformación de Sofía "La Reini" Gonet que impactó a todos: "Volvió"

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

últimas noticias

El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

Hace 10 minutos
Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Hace 24 minutos
El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Hace 35 minutos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Hace 50 minutos
Un usuario logró un reintegro de $400.000 en su factura por un corte de luz: ¿Cómo hizo?

Un usuario logró un reintegro cercano a los $400.000 en su factura por un corte de luz: cómo es el proceso para reclamar

Hace 58 minutos