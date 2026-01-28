La familia de Pablo Grillo difundió un video en el que se observa la mejora del fotógrafo El joven se encuentra en rehabilitación, luego de unos meses críticos en los que dejó el hospital y regresó a su casa tras el disparo del proyectil de gas lacrimógeno en marzo del 2025. "Volvió a tomar mate", contaron. Por + Seguir en







Pablo Grillo está internado desde marzo del 2025. Redes sociales

La familia de Pablo Grillo publicó un video en el que se ve al fotógrafo con una mejoría, ya que se mueve por sí solo, de buen ánimo y sin silla de ruedas en el jardín del Hospital M. Rocca. Además, informaron que estaban pronto a retirarle la sonda nasogástrica.

El joven se recupera de un disparo que le dio el gendarme Héctor Guerrero en una de las marchas de jubilados que se desarrolló el 12 de marzo del 2025. Los jueces de la Cámara confirmaron que el autor fue procesado por lesiones gravísimas producidas a Grillo y abuso de armas reiterado en otras cinco oportunidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergiopeinador/status/2016323163827716237&partner=&hide_thread=false La familia de Pablo Grillo compartió este video de la recuperación de Pablo y agradeció el acompañamiento de la gente pic.twitter.com/6tXLgd7twl — SERGIO RODRIGUEZ (@sergiopeinador) January 28, 2026 El tribunal destacó que las imágenes agregadas al expediente, junto con los peritajes y las reconstrucciones técnicas, evidencian que el disparo que lesionó al fotógrafo fue efectuado de manera directa y horizontal hacia el grupo de personas ubicado frente al cordón policial, una práctica que los magistrados calificaron como contraria a la normativa y de extrema peligrosidad.

La familia confirmó que el lunes le iban a sacar la sonda y que ya podría iniciar a “alimentarse por sus propios medios en todas las comidas". "Volvió a tomar mate, un pequeño placer que significa mucho. Autonomía: Está mejorando notablemente su control corporal, por lo que pronto podrían retirarle los pañales", agregó la familia.

Además, contaron que Grillo “come con más ganas y en cantidad”.