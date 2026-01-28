Asciende a 42 la cifra de muertos por la tormenta Fern y el frío extremo en Estados Unidos Los fallecidos se registraron en distintos estados debido a actividades recreativas y tareas de remoción en la nieve y accidentes debido al hielo en las rutas. Qué dice el pronóstico del tiempo para los próximos días. Por + Seguir en







El número de muertes fue confirmada por la agencia AP.

Crece la preocupación por el frío extremo y la tormenta Fern que azota a los Estados Unidos. El número de muertos ascendió este miércoles a 42 debido a distintos motivos relacionados con el fenómeno climático: actividades recreativas, tareas de remoción en la nieve y accidentes debido al hielo en las rutas.

Según informó la agencia AP, en Texas se registraron los casos más graves. En el condado de Fannin, al norte de Dallas, tres hermanos fallecieron luego de caer en un estanque congelado. Mientras que en Austin, una persona fue hallada muerta en el estacionamiento de una estación de servicio abandonada y se investigan la hipotermia como posible causa de muerte.

Por su parte, en Arkansas, un joven de 17 años falleció luego de ser arrastrado por un vehículo sobre la nieve y chocar contra un árbol. Finalmente, en el condado de Lehigh, Pensilvania, tres personas murieron mientras retiraban nieve.

Tormenta de NieveEEUU 23-1-26 Imagen de archivo. [Foto Charles Krupa/AP] Cómo seguirá el clima en los Estados Unidos El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que “las temperaturas muy por debajo de lo normal continuarán en la mitad oriental de los 48 estados”.

“Otra ráfaga de aire ártico se extenderá desde las llanuras a través del este/sureste entre el viernes y el sábado, con nuevas temperaturas mínimas récord previstas incluso en Florida. Se están monitoreando los pronósticos ante la creciente posibilidad de que otra importante tormenta invernal impacte el este de Estados Unidos el próximo fin de semana”, alertó.