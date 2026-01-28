28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Asciende a 42 la cifra de muertos por la tormenta Fern y el frío extremo en Estados Unidos

Los fallecidos se registraron en distintos estados debido a actividades recreativas y tareas de remoción en la nieve y accidentes debido al hielo en las rutas. Qué dice el pronóstico del tiempo para los próximos días.

Por
El número de muertes fue confirmada por la agencia AP. 

El número de muertes fue confirmada por la agencia AP. 

Crece la preocupación por el frío extremo y la tormenta Fern que azota a los Estados Unidos. El número de muertos ascendió este miércoles a 42 debido a distintos motivos relacionados con el fenómeno climático: actividades recreativas, tareas de remoción en la nieve y accidentes debido al hielo en las rutas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 
Te puede interesar:

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Según informó la agencia AP, en Texas se registraron los casos más graves. En el condado de Fannin, al norte de Dallas, tres hermanos fallecieron luego de caer en un estanque congelado. Mientras que en Austin, una persona fue hallada muerta en el estacionamiento de una estación de servicio abandonada y se investigan la hipotermia como posible causa de muerte.

Por su parte, en Arkansas, un joven de 17 años falleció luego de ser arrastrado por un vehículo sobre la nieve y chocar contra un árbol. Finalmente, en el condado de Lehigh, Pensilvania, tres personas murieron mientras retiraban nieve.

Tormenta de NieveEEUU 23-1-26
Imagen de archivo.

Imagen de archivo.

Cómo seguirá el clima en los Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que “las temperaturas muy por debajo de lo normal continuarán en la mitad oriental de los 48 estados”.

“Otra ráfaga de aire ártico se extenderá desde las llanuras a través del este/sureste entre el viernes y el sábado, con nuevas temperaturas mínimas récord previstas incluso en Florida. Se están monitoreando los pronósticos ante la creciente posibilidad de que otra importante tormenta invernal impacte el este de Estados Unidos el próximo fin de semana”, alertó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el proceso de búsqueda de activos embargables

Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el proceso de búsqueda de activos embargables

Atentado en Estados Unidos: atacaron con una sustancia desconocida a una congresista crítica de Trump

Atentado en EEUU: atacaron con una sustancia desconocida a una congresista crítica de Trump

La ciudad aplica graves multas por irrumpir el espacio donde se encuentra el cartel de Hollywood.

Una famosa actriz de Euphoria podría ir presa por un insólito motivo

El tiroteo ocurrió en Arivaca, a 16 kilómetros de la frontera internacional.

Estados Unidos: un tiroteo con la Patrulla Fronteriza en Arizona dejó un herido grave

La agencia AP confirmó la nueva cifra de muertos. 

Ascienden a 34 los muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

Donald Trump subió los aranceles aranceles a Corea del Sur y provocó tensión en los mercados globales

Trump subió los aranceles aranceles a Corea del Sur y provocó tensión en los mercados globales

Rating Cero

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

La Tora estuvo de novia con Maxi de 18 Kilates durante 4 meses

La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

El falsario se estrenó en Netflix.
play

El falsario es la nueva película italiana que está siendo lo más visto de Netflix: ¿de qué se trata?

Las producciones más esperadas que llegarán a Netflix en 2026.

Estas son las series más destacadas que Netflix presentará en 2026

El nuevo look de La Reini que marcó su regreso en redes sociales.

La impactante transformación de Sofía "La Reini" Gonet que impactó a todos: "Volvió"

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

últimas noticias

El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

Hace 11 minutos
Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Hace 25 minutos
El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Hace 36 minutos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Hace 51 minutos
Un usuario logró un reintegro de $400.000 en su factura por un corte de luz: ¿Cómo hizo?

Un usuario logró un reintegro cercano a los $400.000 en su factura por un corte de luz: cómo es el proceso para reclamar

Hace 59 minutos