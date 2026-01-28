Buscan desesperadamente a una argentina desaparecida en Los Ángeles: "No tenemos información" Tiene 21 años y es oriunda de Lomas de Zamora. Sus familiares pidieron "respuesta de las fuerzas policiales" y que se intensifique la búsqueda. Por + Seguir en







Narela Barreto desapareció en Estados Unidos.

Una joven argentina permanece desaparecida en la ciudad estadounidense de Los Ángeles desde el 23 de enero, por lo que su familia pidió que las autoridades intensifiquen la búsqueda ya que no logran contactarse y los investigadores no logran hallarla.

La mujer, que se llama Narela Micaela Baretto, tiene 21 años y es oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, aunque vive en un departamento en Estados Unidos desde hace dos años. En este marco, su familia denunció que desconoce su paradero desde el 21 de enero y exigió "respuesta de las fuerzas policiales" del país norteamericano.

En tal sentido, una prima de la joven expuso la desesperación de sus allegados, debido a la situación. "Ella es Narela Micaela Márquez Barreto. Está desaparecida desde el día 21/01/2026, fue vista por última vez en la ciudad de Los Ángeles, California, EE.UU. Mi prima es argentina y no tenemos nada de información sobre ella hace días", expresó.

Desaparición Narela Barreto Narela Barreto permanece desaparecida. "Toda una comunidad de familia y amigos espera noticias, pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros", agregó.

Sus seres queridos indicaron que se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con el objetivo de conocer sobre si la joven había sido detenido por el personal de ese organismo, pero negaron esa situación.

En tanto, la familia solicitó a la población y a los medios de comunicación que se publique la imagen del rostro de Narela para hallarla.