El riesgo país se mantiene abajo de los 500 puntos básicos y retroceden los bonos

El índice que mide el J.P. Morgan sigue en nivel más bajo registrado desde 2018, que le permitiría a Argentina acercarse a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas bajas. Las acciones, que subieron hasta 1,3% en la apertura del mercado, registran caídas.

Por
El riesgo país extendió este miércoles su caída y se mantiene abajo de los 500 puntos básicos, el nivel más bajo registrado desde 2018. La medición realizada por el J.P. Morgan le permitiría a Argentina acercarse a emitir deuda en los mercados internacionales a tasa baja.

Crisis económica: reconocida fábrica de hamburguesas suspendió a 450 trabajadores por la caída de las ventas
Por su parte, en la apertura del mercado en la Bolsa de los Estados Unidos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street avanzaron hasta 1,3%. Por su parte, el índice Merval subió un 4,2% en dólares, alcanzando su nivel más alto de los últimos 12 meses.

De todas maneras, la tendencia se revirtió una vez que arrancaron las operaciones formales y se registraron pérdidas en las acciones de Edenor (-2,8%), Transportadora de Gas del Sur (-2,4%) y Telecom (-2,1%). En lo que respecta a los ADRs argentinos, Cresud liderando las bajas (-3,4%), seguido de Edenor (-3,3%) y Transportadora de Gas (-2,5).

El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

El desempeño de los títulos argentinos llevó al riesgo país a su nivel más bajo desde junio de 2018. Sin embargo, el indicador argentino medido por el JP Morgan permanece entre los más altos de la región.

La compra de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) también impulsó la caída. Este lunes la entidad bancaria adquirió u$s39 millones, llevando el total de compras a u$s1.017 millones. El BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s60 millones.

Aún así, Argentina quedó a 426 puntos básicos de Uruguay, el país con menor riesgo soberano de la región. Le siguen Chile y Paraguay. Mientras que Venezuela, Belice y Bolivia componen el top tres de los indicadores más altos.

  • Uruguay: 70
  • Chile: 87
  • Paraguay: 112
  • Jamaica: 125
  • Perú: 128
  • Guatemala: 142
  • Costa Rica: 153
  • Panamá: 163
  • República Dominicana: 168
  • Brasil: 186
  • Honduras: 202
  • Trinidad y Tobago: 204
  • México: 222
  • Colombia: 260
  • Barbados: 27
  • El Salvador: 304
  • Ecuador: 454
  • Argentina: 493
  • Bolivia: 546
  • Belice: 1.207
  • Venezuela: 9.625.

