Irán: medios oficiales informaron por primera vez que hubo 3.117 muertos durante las protestas

El Gobierno calificó como "mártires" a los fallecidos que pertenecían a las fuerzas de seguridad. Por su parte, las ONG de derechos humanos estimaron que hubo entre 5.000 y 20.000 asesinatos durante las manifestaciones.

Medios oficiales de Irán informaron por primera vez que la cifra total de muertos durante la represión de las protestas contra el régimen asciende a 3.117 personas. También agregaron que entre los fallecidos hubo integrantes de las fuerzas de seguridad, los cuales fueron calificados por el gobierno como "mártires".

La Fundación de Veteranos y Mártires de Irán difundió este miércoles un comunicado en el que reveló que habían muerto unas 3.117 personas durante las casi tres semanas de protestas que sacudieron a Irán. Esta información fue replicada después por la cadena nacional de televisión.

Además, aseguraron que entre los más de 3 mil fallecidos hubo varios que pertenecían a las fuerzas de seguridad del país y que el régimen consideró "mártires" , aunque no caracterizó de la misma manera a las personas que participaron de las manifestaciones.

Por el contrario, las autoridades del régimen teocrático condenaron a los que participaron de las movilizaciones y los calificó como "terroristas" alentados por Estados Unidos.

Jatamí, miembro del Consejo de Guardian es un clérigo influyente en Irán que exigió la ejecución de los manifestantes.

De todos modos, la cifra de muertos en Irán podría ser aún mayor. Según la ONG Iran Human Rights , con sede en Noruega, se verificaron los fallecimientos de 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad. Pero la organización de derechos humanos dijo que "algunas estimaciones apuntan a que entre 5.000 y 20.000 manifestantes podrían haber sido asesinados".

Irán prometió represalias contra Argentina por declarar terrorista a la Fuerza Quds

El Gobierno de Irán repudió la decisión de la Argentina de incorporar a la Fuerza Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, al listado de organizaciones terroristas. Desde Teherán calificaron la medida como contraria al derecho internacional y anticiparon que habrá una respuesta por parte del Estado iraní, en un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.

El pronunciamiento fue realizado por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, durante una conferencia de prensa. Allí sostuvo que resulta “inaceptable” considerar terrorista a una fuerza que forma parte de las estructuras oficiales de defensa de un país y advirtió que la decisión adoptada por la Casa Rosada tendrá consecuencias.

Fuerza Quds

La respuesta iraní llegó horas después de que el Gobierno argentino oficializara la declaración de la Fuerza Quds como organización terrorista. La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente, que argumentó que "el grupo se dedica al entrenamiento y apoyo de acciones armadas fuera de las fronteras iraníes y representa una amenaza para la seguridad internacional".

En el texto difundido por el Ejecutivo, que lleva la firma del presidente Javier Milei, se señaló además que uno de los referentes de la fuerza, Ahmad Vahidi, fue vinculado a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, hechos que marcaron a la Argentina como víctima del terrorismo internacional.

Según se informó, la decisión fue adoptada de manera conjunta con los ministerios de Seguridad y Justicia, y la Secretaría de Inteligencia del Estado, con el objetivo de reducir la capacidad de operación e influencia de la organización en el país.