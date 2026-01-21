22 de enero de 2026 Inicio
Irán: medios oficiales informaron por primera vez que hubo 3.117 muertos durante las protestas

El Gobierno calificó como "mártires" a los fallecidos que pertenecían a las fuerzas de seguridad. Por su parte, las ONG de derechos humanos estimaron que hubo entre 5.000 y 20.000 asesinatos durante las manifestaciones.

Esta es la mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022.

Medios oficiales de Irán informaron por primera vez que la cifra total de muertos durante la represión de las protestas contra el régimen asciende a 3.117 personas. También agregaron que entre los fallecidos hubo integrantes de las fuerzas de seguridad, los cuales fueron calificados por el gobierno como "mártires".

La Fundación de Veteranos y Mártires de Irán difundió este miércoles un comunicado en el que reveló que habían muerto unas 3.117 personas durante las casi tres semanas de protestas que sacudieron a Irán. Esta información fue replicada después por la cadena nacional de televisión.

Además, aseguraron que entre los más de 3 mil fallecidos hubo varios que pertenecían a las fuerzas de seguridad del país y que el régimen consideró "mártires", aunque no caracterizó de la misma manera a las personas que participaron de las manifestaciones.

Ahmad Khatam
Jatamí, miembro del Consejo de Guardian es un clérigo influyente en Irán que exigió la ejecución de los manifestantes.

Por el contrario, las autoridades del régimen teocrático condenaron a los que participaron de las movilizaciones y los calificó como "terroristas" alentados por Estados Unidos.

De todos modos, la cifra de muertos en Irán podría ser aún mayor. Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, se verificaron los fallecimientos de 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad. Pero la organización de derechos humanos dijo que "algunas estimaciones apuntan a que entre 5.000 y 20.000 manifestantes podrían haber sido asesinados".

