Irán amenazó con una "guerra total" ante posibles ataques de Estados Unidos El régimen del país de Medio Oriente, que permanece en estado de alerta, advirtió que responderá "de manera dura" frente a la llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln a la región. Por







El ayatolá Alí Khamenei, líder del régimen, respondió a Trump por la llegada del portaaviones a costas iraníes. Reuters

El régimen de Irán advirtió que considerará cualquier agresión contra su territorio como una "guerra total" y prometió respuesta. La cúpula de la Guardia Revolucionaria elevó la tensión tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el envío de una flota militar al océano Índico. Desde Teherán declararon el estado de "alerta máxima" ante la inminente llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque a las cercanías de sus costas.

Un funcionario iraní de alto rango, en diálogo con la agencia Reuters, aseguró que su ejército está preparado para el peor de los escenarios posibles. "Esta vez trataremos cualquier ataque como una guerra total contra nosotros, y responderemos de la manera más dura", afirmó la fuente bajo condición de anonimato. El despliegue norteamericano busca presionar al país persa con el argumento de frenar la brutal represión interna contra los manifestantes.

Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, cruzó de forma tajante al mandatario estadounidense por sus recientes amenazas. "Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo", sentenció. Mientras tanto, soldados estadounidenses refuerzan la presencia en los puntos estratégicos de Medio Oriente.

Teherán asegura que tiene identificadas las bases militares de Estados Unidos en la zona y que serán blancos legítimos para sus proyectiles. Esmail Kowsari, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, ratificó que cualquier acto agresivo recibirá una réplica "letal y disuasoria". El general Mohammad Pakpour sumó que las fuerzas armadas tienen "el dedo en el gatillo" para cumplir las órdenes del ayatolá Ali Khamenei.

trump ali-khamenei.webp Trump - Ali Khamenei La Casa Blanca justificó el movimiento de sus tropas como una medida de protección ante la violencia estatal en Irán tras las protestas por la crisis económica. Trump señaló que vigila la situación con atención y que prefiere evitar la fuerza, aunque no descartó acciones directas. La represión en las calles iraníes dejó un saldo de miles de muertos y decenas de miles de detenidos durante las últimas semanas.