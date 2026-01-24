25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Irán amenazó con una "guerra total" ante posibles ataques de Estados Unidos

El régimen del país de Medio Oriente, que permanece en estado de alerta, advirtió que responderá "de manera dura" frente a la llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln a la región.

Por
El ayatolá Alí Khamenei

El ayatolá Alí Khamenei, líder del régimen, respondió a Trump por la llegada del portaaviones a costas iraníes.

Reuters

El régimen de Irán advirtió que considerará cualquier agresión contra su territorio como una "guerra total" y prometió respuesta. La cúpula de la Guardia Revolucionaria elevó la tensión tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el envío de una flota militar al océano Índico. Desde Teherán declararon el estado de "alerta máxima" ante la inminente llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque a las cercanías de sus costas.

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos.
Te puede interesar:

Milei confirmó un nuevo viaje a Estados Unidos: buscará inversiones en Nueva York

Un funcionario iraní de alto rango, en diálogo con la agencia Reuters, aseguró que su ejército está preparado para el peor de los escenarios posibles. "Esta vez trataremos cualquier ataque como una guerra total contra nosotros, y responderemos de la manera más dura", afirmó la fuente bajo condición de anonimato. El despliegue norteamericano busca presionar al país persa con el argumento de frenar la brutal represión interna contra los manifestantes.

Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, cruzó de forma tajante al mandatario estadounidense por sus recientes amenazas. "Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo", sentenció. Mientras tanto, soldados estadounidenses refuerzan la presencia en los puntos estratégicos de Medio Oriente.

Teherán asegura que tiene identificadas las bases militares de Estados Unidos en la zona y que serán blancos legítimos para sus proyectiles. Esmail Kowsari, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, ratificó que cualquier acto agresivo recibirá una réplica "letal y disuasoria". El general Mohammad Pakpour sumó que las fuerzas armadas tienen "el dedo en el gatillo" para cumplir las órdenes del ayatolá Ali Khamenei.

El conflicto interno explotó a fines de diciembre del año pasado debido a la inflación y la devaluación de la moneda local, lo que provocó una ola de manifestaciones populares. El régimen acusó a potencias extranjeras de fomentar la sedición y ordenó cortes masivos de internet para dificultar la organización de las marchas. Organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real de fallecidos podría superar las 20.000 personas tras el apagón cibernético.

Donald Trump anunció que una "enorme" flota militar de Estados Unidos se ubicará cerca de Irán

El presidente Donald Trump confirmó que una "enorme" flota militar navega con destino a las costas de Irán. La formación incluye al portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque, detectados por imágenes satelitales en el mar de China Meridional. "Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso", advirtió el jefe de Estado norteamericano.

El despliegue militar supone el refuerzo de unos 5.700 soldados al contingente que ya opera en el golfo Pérsico y Baréin. Trump evitó confirmar si busca la salida del poder de Khamenei, pero subrayó que "ellos saben lo que buscamos". Ante esta situación, varias aerolíneas internacionales tomaron la determinación de cancelar sus vuelos hacia Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

uss-abraham-lincoln
El portaaviones USS Abraham Lincoln ya navega cerca de las costas iraníes, en el oceáno Índico.

El portaaviones USS Abraham Lincoln ya navega cerca de las costas iraníes, en el oceáno Índico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La artista lanzó una defensa en redes que provocó un amplio rechazo entre sus seguidores.

Escándalo: una artista internacional suspendió su show en Argentina y se cruzó con los fans

Alex Jeffrey Pretti era un ciudadano estadounidense de 37 años. Murió este sábado baleado por la policía migratoria del país durante una protesta.

Quién era el hombre asesinado por agentes federales en Minneapolis

Todavía no se conoce la identidad del hombre. 

Agentes federales mataron a un hombre en Minneapolis: ya son dos casos en un mes

Impondrá aranceles del 100% en bienes y productos canadienses.

Trump amenazó a Canadá con 100% de aranceles si llega a un acuerdo comercial con China

Se esperan fuertes nevadas y bajas temperaturas. 

Gran tormenta de nieve en EEUU: 8.000 vuelos fueron cancelados

En este nuevo ataque de Estados Unidos murieron dos personas. Un tercer tripulante sobrevivió y se encuentra desaparecido.

Estados Unidos volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela

Rating Cero

Fede Bal y Laurita Fernández se reencontraron y estallaron los rumores de regreso.

La reacción de Evelyn Botto tras el reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: "No voy a poder evitarlo"

La influencer se mostró segura y decidida para influir a otras mujeres.

"Que fluya": Daniela Celis paralizó Pinamar con una producción de fotos en la playa

La conductora visitó un local de ropa de bebé y comenzaron los rumores de embarazo.

¿Wanda Nara espera su sexto hijo? El video que confirmaría el embarazo

La artista lanzó una defensa en redes que provocó un amplio rechazo entre sus seguidores.

Escándalo: una artista internacional suspendió su show en Argentina y se cruzó con los fans

La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda e Icardi

El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.
play

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

últimas noticias

Javier Milei fue a Davos más como un panelista que como un presidente.

Milei alardeó en Davos de lo que carece en la Argentina

Hace 1 hora
Fede Bal y Laurita Fernández se reencontraron y estallaron los rumores de regreso.

La reacción de Evelyn Botto tras el reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: "No voy a poder evitarlo"

Hace 1 hora
El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos.

Milei confirmó un nuevo viaje a Estados Unidos: buscará inversiones en Nueva York

Hace 1 hora
El ayatolá Alí Khamenei, líder del régimen, respondió a Trump por la llegada del portaaviones a costas iraníes.

Irán amenazó con una "guerra total" ante posibles ataques de Estados Unidos

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del sábado 24 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3851 del sábado 24 de enero de 2026

Hace 2 horas