Irán amenazó con una "guerra total" ante posibles ataques de Estados Unidos

El ayatolá Alí Khamenei, líder del régimen, respondió a Trump por la llegada del portaaviones a costas iraníes.
Reuters
El régimen de Irán advirtió que considerará cualquier agresión contra su territorio como una "guerra total" y prometió respuesta. La cúpula de la Guardia Revolucionaria elevó la tensión tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el envío de una flota militar al océano Índico. Desde Teherán declararon el estado de "alerta máxima" ante la inminente llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque a las cercanías de sus costas.
Un funcionario iraní de alto rango, en diálogo con la agencia Reuters, aseguró que su ejército está preparado para el peor de los escenarios posibles. "Esta vez trataremos cualquier ataque como una guerra total contra nosotros, y responderemos de la manera más dura", afirmó la fuente bajo condición de anonimato. El despliegue norteamericano busca presionar al país persa con el argumento de frenar la brutal represión interna contra los manifestantes.
Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, cruzó de forma tajante al mandatario estadounidense por sus recientes amenazas. "Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo", sentenció. Mientras tanto, soldados estadounidenses refuerzan la presencia en los puntos estratégicos de Medio Oriente.
Teherán asegura que tiene identificadas las bases militares de Estados Unidos en la zona y que serán blancos legítimos para sus proyectiles. Esmail Kowsari, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, ratificó que cualquier acto agresivo recibirá una réplica "letal y disuasoria". El general Mohammad Pakpour sumó que las fuerzas armadas tienen "el dedo en el gatillo" para cumplir las órdenes del ayatolá Ali Khamenei.
El conflicto interno explotó a fines de diciembre del año pasado debido a la inflación y la devaluación de la moneda local, lo que provocó una ola de manifestaciones populares. El régimen acusó a potencias extranjeras de fomentar la sedición y ordenó cortes masivos de internet para dificultar la organización de las marchas. Organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real de fallecidos podría superar las 20.000 personas tras el apagón cibernético.
Donald Trump anunció que una "enorme" flota militar de Estados Unidos se ubicará cerca de Irán
El presidente Donald Trump confirmó que una "enorme" flota militar navega con destino a las costas de Irán. La formación incluye al portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque, detectados por imágenes satelitales en el mar de China Meridional. "Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso", advirtió el jefe de Estado norteamericano.
El despliegue militar supone el refuerzo de unos 5.700 soldados al contingente que ya opera en el golfo Pérsico y Baréin. Trump evitó confirmar si busca la salida del poder de Khamenei, pero subrayó que "ellos saben lo que buscamos". Ante esta situación, varias aerolíneas internacionales tomaron la determinación de cancelar sus vuelos hacia Israel y los Emiratos Árabes Unidos.