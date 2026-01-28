IR A
Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

El intérprete tuvo que ser hospitalizado por una grave infección y se encuentra en estado crítico. Su familia pide privacidad mientras esperan su evolución.

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

El actor estadounidense Quinton Aaron, conocido por sus papeles en The Blind Side y la serie La Ley y el Orden, se encuentra en estado crítico tras ser internado por una infección sanguínea grave y, según informaron los médicos, está “luchando por su vida”. Su familia pide prudencia y que se respete su privacidad mientras se aguardan novedades sobre su evolución.

El artista de 41 años, famoso por haber interpretado al exjugador de fútbol americano Michael Oher en la película Un sueño posible, que le valió un Oscar como mejor actriz a Sandra Bullock, fue trasladado al hospital tras sufrir una grave caída en su domicilio. Según su representante, Katrina Fristoe, está “recibiendo excelente atención médica” y permanece acompañado por sus familiares mientras esperan su mejoría.

Además de la lesión, el actor padece una infección sanguínea grave. El caso se conoció gracias a que su familia creó un crowdfunding en la plataforma GoFundMe para recaudar donaciones a fin de cubrir los gastos médicos, que tienen un costo muy elevado. Hasta el momento, tan solo se han acumulado 450 dólares para un objetivo de 10.000. El modelo de financiamiento colectivo elegido permite a cualquier persona contribuir con pequeñas donaciones a proyectos y campañas de ayuda a través de plataformas en línea.

Quinton Aaron y Sandra Bullock

Un actor con trayectoria

Quinton Aaron nació en el Bronx, Nueva York, en 1984 y dio sus primeros pasos en la gran pantalla con un modesto papel en la comedia Be Kind Rewind. Su consagración como actor se dio en 2009 al encarnar a Michael Oher en Un sueño posible, un drama deportivo que se convirtió en un éxito taquillero y le dio proyección internacional junto a la actriz Sandra Bullock, quien se hizo dueña del Oscar por su interpretación.

También participó de varios éxitos televisivos y su presencia constante en la pantalla lo convirtió en una cara visible de la escena hollywoodense. Trabajó en series como La Ley y el Orden y Harry’s Law, además de apariciones recurrentes en One Tree Hill y Drop Dead Diva. El actor también demostró un fuerte compromiso social y aprovechó su fama para crear Quinton Aaron Foundation, una iniciativa centrada en la lucha contra el acoso escolar y el apoyo a jóvenes con problemas de autoestima.

